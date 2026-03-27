В Харькове ракета попала в дом: есть раненые

В ночь на пятницу, 27 марта, россияне нанесли ракетный удар по Киевскому району Харькова. Пострадал дом. Есть раненые.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

Последствия обстрела Харькова ночью 27 марта

Ракета попала в многоквартирный дом. Информация о последствиях удара еще уточняют.

Также в Киевском районе зафиксировали удар БпЛА.

