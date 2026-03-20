Обстріл Харкова 20 березня - дрон влучив біля навчального закладу

Російські окупанти в ніч проти 20 березня, атакували Харків щонайменше одним дроном. Ворог влучив безпілотником біля одного з навчальних закладів міста.

За словами мера Ігоря Терехова, влучання сталося приблизно о 00:00 у Шевченківському районі міста. Згодом він уточнив, що окупанти вдарили біля одного з навчальних закладів. Постраждалих наразі немає.

"Влучання біля навчального закладу у Шевченківському районі - у будівлі вибиті вікна. Інформація про постраждалих наразі не надходила. Обстеження місця прильоту триває", — поінформував він.

Нагадаємо, що 18 та 19 березня росіяни за добу накрили Харків і ще 9 населених пунктів області. Внаслідок атаки одна людина загинула, п'ятеро постраждали, а найбільших руйнувань зазнала Артемівка Чугуївського району.

Також ми інформували, що 16 березня Харків був атакований дронами. Влучання були у двох районах і внаслідок атаки постраждав 34-річний чоловік.