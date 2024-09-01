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Заступник командира 3 ОШБр пояснив, як просувається наступ на Харківському напрямку

1 вересня 2024 14:57
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Жорін пояснив, що зараз відбувається на Харківському напрямку
Заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін. Фото: Telegram/MaksymZhorin
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

На Харківському напрямку після контрнаступу тривають стабілізаційні дії. Росіяни намагаються повернути втрачені позиції.

Про це повідомив заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін у Telgram.

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За словами Жоріна, бійці штурмової бригади мають закріпитися на територіях, які були звільнені під час контрнаступальних дії на Харківському напрямку.

"Провівши вдалі штурми та звільнивши території, наразі необхідно закріпитись", — йдеться у повідомленні.

Військовий додав, що окупанти хочуть повернути втрачені позиції, але жодних успіхів у цьому не мають.

"Постійно намагаються повернути втрачені позиції та кидають на це все нові й нові ресурси. Які ми успішно стираємо", — підсумував він.

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Повідомлення Жоріна в Telegram

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