Жорін пояснив, що зараз відбувається на Харківському напрямку

Заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін. Фото: Telegram/MaksymZhorin

На Харківському напрямку після контрнаступу тривають стабілізаційні дії. Росіяни намагаються повернути втрачені позиції.

Про це повідомив заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін у Telgram.

Читайте також:

Що відбувається на Харківському напрямку

За словами Жоріна, бійці штурмової бригади мають закріпитися на територіях, які були звільнені під час контрнаступальних дії на Харківському напрямку.

"Провівши вдалі штурми та звільнивши території, наразі необхідно закріпитись", — йдеться у повідомленні.

Військовий додав, що окупанти хочуть повернути втрачені позиції, але жодних успіхів у цьому не мають.

"Постійно намагаються повернути втрачені позиції та кидають на це все нові й нові ресурси. Які ми успішно стираємо", — підсумував він.