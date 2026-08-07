У Харкові різко зросте тариф на воду: названо нові суми

Кран з водою. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

У Харкові планують підвищити тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення. Перший етап запланований на 1 жовтня 2026 року, а другий — на 1 січня 2027-го. На підприємстві пояснюють, що нинішня вартість послуг уже не покриває витрат, а збитки за час повномасштабної війни сягнули мільярдів гривень.

Про це повідомили у пресслужбі "Харківських теплових мереж", передає Новини.LIVE.

Чому дорожчає вода

Про намір переглянути тарифи 7 серпня повідомили у КП "Харківські теплові мережі". Там пояснили, що на собівартість послуг вплинули зростання цін на електроенергію, реагенти, обладнання та оплату праці. У підприємстві зазначають, що Харків розташований далеко від основних джерел водопостачання. Воду потрібно транспортувати на десятки кілометрів, піднімати насосами, очищати, знезаражувати, подавати споживачам, а після використання — відводити та повторно очищати. Усі ці процеси працюють цілодобово й потребують великих витрат електроенергії.

За даними КП, від початку повномасштабної війни збитки від надання послуг водопостачання та водовідведення вже становлять 5,4 млрд грн. Також підприємство заявляє, що чинні тарифи покривають лише близько 30% фактичної вартості послуг, через що дедалі складніше ремонтувати мережі, закуповувати реагенти та оперативно ліквідовувати аварії.

Якими будуть тарифи

До 30 вересня 2026 року включно діятимуть нинішні тарифи:

водопостачання — 16,032 грн за кубометр;

водовідведення — 8,484 грн за кубометр.

Із 1 жовтня 2026 року запровадять перший етап підвищення:

водопостачання — 49,446 грн за кубометр;

водовідведення — 20,820 грн за кубометр.

Другий етап набуде чинності з 1 січня 2027 року:

водопостачання — 57,504 грн за кубометр;

водовідведення — 27,992 грн за кубометр.

Тарифи на інші комунальні послуги

Попри майбутнє підвищення вартості води, інші комунальні тарифи для харків'ян у серпні залишаються без змін. Побутові споживачі й надалі платять за електроенергію 4,32 грн за кВт·год, а для будинків з електроопаленням діє пільговий тариф — 2,64 грн за кВт·год, якщо місячне споживання не перевищує 2000 кВт·год. Також не змінилася ціна природного газу для клієнтів ГК "Нафтогаз України" — 7,96 грн за кубометр.

Як повідомляли Новини.LIVE, ініціатива голови Асоціації прифронтових міст і громад Ігоря Терехова щодо зниження ставки ПДВ на товари першої необхідності до 5% сприяє подоланню бідності. Це доведено європейським досвідом.

Також Новини.LIVE писали, що у Харкові 25 липня частина Індустріального району залишалася без електроенергії. Світло вимикали через невідкладні ремонтні роботи.