Росіяни атакували Харків та область — є постраждалі

Наслідки атаки РФ на Харківську область. Фото: Олег Синєгубов/Telegram

Протягом минулої доби російські окупанти ракетами, дронами та керованими авіаційними бомбами атакували Харків і Харківську область. Внаслідок ворожих ударів є поранені, також зафіксовано руйнування.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на повідомлення очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Атака РФ на Харків та область — які наслідки

Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 11 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали двоє людей.

Відтак, у селі Дворічний Кут Солоницівської громади постраждав 58-річний чоловік. А у селищі Малинівка постраждав 54-річний чоловік.

Російські війська завдали ракетного удару по Слобідському району Харкова.

Окупанти застосували по Харківщині різні види озброєння, зокрема:

1 ракету (тип встановлюється);

3 КАБи;

13 БпЛА типу "Герань-2";

1 БпЛА типу "Молнія";

29 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок ворожих ударів пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у м. Харків пошкоджено цивільну будівлю, 2 автомобілі;

у Богодухівському районі пошкоджено ангар сільгосппідприємства (с. Губарівка);

у Харківському районі пошкоджено 5 приватних будинків, господарчу споруду, 2 автомобілі (сел. Пересічне), ферму, загинуло 100 голів свиней (с. Дворічний Кут),

у Лозівському районі пошкоджено залізничну інфраструктуру, 2 багатоквартирні будинки, 5 автомобілів (м. Лозова), приватний будинок (с. Новоукраїнка);

у Чугуївському районі пошкоджено цивільне підприємство (с. Мартове), зерносховище (сел. Печеніги), цивільне підприємство, 2 автомобілі (сел. Малинівка).

Що відомо про вибухи у Харкові 20 лютого

У п'ятницю зранку, 20 лютого, у Харкові пролунав потужний вибух. В напрямку міста летіла ракета. Повідомлялося про загрозу застосування балістики.

Згодом стало відомо, що окупанти завдали ракетного удару по Харкову. Внаслідок чого у багатоповерхівках повибивало вікна, також спалахнули автівки.

У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що для удару по Харкову 20 лютого російські війська застосували ракету типу "Іскандер-М".