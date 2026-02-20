Відео
Головна Харків Росіяни атакували Харків — що відомо про наслідки та постраждалих

Росіяни атакували Харків — що відомо про наслідки та постраждалих

Ua ru
Дата публікації: 20 лютого 2026 10:09
Росіяни атакували Харків та область — є постраждалі
Наслідки атаки РФ на Харківську область. Фото: Олег Синєгубов/Telegram

Протягом минулої доби російські окупанти ракетами, дронами та керованими авіаційними бомбами атакували Харків і Харківську область. Внаслідок ворожих ударів є поранені, також зафіксовано руйнування.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на повідомлення очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Читайте також:

Атака РФ на Харків та область — які наслідки

Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 11 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали двоє людей.

Відтак, у селі Дворічний Кут Солоницівської громади постраждав 58-річний чоловік. А у селищі Малинівка постраждав 54-річний чоловік.

Російські війська завдали ракетного удару по Слобідському району Харкова.

Окупанти застосували по Харківщині різні види озброєння, зокрема:

  • 1 ракету (тип встановлюється);
  • 3 КАБи;
  • 13 БпЛА типу "Герань-2";
  • 1 БпЛА типу "Молнія";
  • 29 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок ворожих ударів пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури: 

  • у м. Харків пошкоджено цивільну будівлю, 2 автомобілі; 
  • у Богодухівському районі пошкоджено ангар сільгосппідприємства (с. Губарівка); 
  • у Харківському районі пошкоджено 5 приватних будинків, господарчу споруду, 2 автомобілі (сел. Пересічне), ферму, загинуло 100 голів свиней (с. Дворічний Кут), 
  • у Лозівському районі пошкоджено залізничну інфраструктуру, 2 багатоквартирні будинки, 5 автомобілів (м. Лозова), приватний будинок (с. Новоукраїнка); 
  • у Чугуївському районі пошкоджено цивільне підприємство (с. Мартове), зерносховище (сел. Печеніги), цивільне підприємство, 2 автомобілі (сел. Малинівка).

Що відомо про вибухи у Харкові 20 лютого

У п'ятницю зранку, 20 лютого, у Харкові пролунав потужний вибух. В напрямку міста летіла ракета. Повідомлялося про загрозу застосування балістики.

Згодом стало відомо, що окупанти завдали ракетного удару по Харкову. Внаслідок чого у багатоповерхівках повибивало вікна, також спалахнули автівки.

У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що для удару по Харкову 20 лютого російські війська  застосували ракету типу "Іскандер-М".

Харків росіяни Харківська область обстріли війна в Україні атака
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
