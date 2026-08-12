У Харкові тариф на воду буде одним із найнижчих в Україні

Кран з водою. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

У Харкові планують підвищити тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення. Зміни хочуть запровадити у два етапи — з жовтня 2026 року та січня 2027-го. Причина — чинний тариф покриває лише близько 30% фактичних витрат підприємства. Водночас після підвищення харківський тариф залишиться серед найнижчих в Україні.

Про це в ефірі радіо "Накипіло" повідомив заступник міського голови Іван Кузнєцов, передає Новини.LIVE.

Нові тарифи

За словами Івана Кузнєцова, під час повномасштабної війни тариф на воду та водовідведення не змінювали. За цей час значно зросли витрати на електроенергію, реагенти, обладнання та оплату праці. Зараз централізоване водопостачання у Харкові коштує 16 грн за кубометр, а водовідведення — 8,5 грн.

Підвищення планують провести у два етапи:

з 1 жовтня 2026 року — водопостачання 49,5 грн/куб. м, водовідведення 20,8 грн/куб. м;

з 1 січня 2027 року — водопостачання 57,5 грн/куб. м, водовідведення 28 грн/куб. м.

Чому зростає ціна

У міськраді пояснюють, що підприємство має додаткові витрати на утримання та відновлення мереж. З початку повномасштабної війни було пошкоджено понад 250 об’єктів водопостачання та водовідведення. Йдеться про насосні станції, колектори, очисні споруди, дамби та внутрішньобудинкові мережі. Загальні збитки підприємства оцінюють у мільярди гривень.

Додатково "Харківводоканал" тепер має самостійно оплачувати послуги з водообміну в Краснопавлівському водосховищі. За словами Кузнєцова, це понад 100 млн грн, які раніше покривалися з державного бюджету.

"Міська рада увесь цей час виділяла кошти на виплату заробітних плат працівникам КП, ремонтну кампанію з підготовки до опалювального періоду та відновлення пошкоджених об’єктів водопостачання і водовідведення, яких з початку війни вже понад 250. Підприємству завдано збитків на мільярди: це насосні станції, колектори глибокого залягання, очисні споруди, дамби, внутрішньобудинкові мережі. Це все потребує відновлення", — зазначив Кузнєцов.

Залишиться серед найнижчих

Попри підвищення, у Харкові хочуть зберегти один із найнижчих тарифів на воду серед українських міст. Іван Кузнєцов зазначив, що після першого етапу підвищення харків’яни платитимуть менше, ніж мешканці багатьох інших міст. Для порівняння, у Полтаві тариф становить 83,7 грн за кубометр, у Дрогобичі — 87 грн, а в Ужгороді — 91 грн.

У міськраді наголошують, що мета нового тарифу — не отримання прибутку, а покриття витрат "Харківводоканалу", щоб підприємство могло стабільно надавати послуги.

"Була позиція міського голови: на воді не заробляти, а виключно забезпечити витрати на нормальне функціонування КП, щоб харків’яни були з якісними та безперебійними послугами. Тому ми збалансували тариф так, щоб він залишався одним із найнижчих в Україні. Навіть після першого етапу підвищення мешканці Харкова все одно будуть сплачувати менше, ніж мешканці більшості міст", — додав заступник мера.

При цьому підвищення тарифів на воду не вплине на вартість теплопостачання. Наразі тариф на тепло для харків’ян залишається без змін.

Чинні тарифи

Наразі для населення Харкова діють тарифи, встановлені ще у 2022 році. Вартість централізованого водопостачання становить 16,032 грн за кубометр, а водовідведення — 8,484 грн за кубометр. Разом за воду та водовідведення харків’яни сплачують 24,516 грн за кубометр. У матеріалах "Харківводоканалу" ці суми можуть подаватися в округленому вигляді — 16 грн та 8,5 грн відповідно.

Як повідомляли Новини.LIVE, із 1 серпня 2026 року для жителів Харкова та області більшість комунальних тарифів залишиться на нинішньому рівні. Фіксовані ціни на електроенергію та газ продовжать діяти. Безкоштовним залишиться і проїзд у міському комунальному транспорті. Водночас деякі споживачі можуть зменшити витрати на електроенергію завдяки пільговому тарифу та двозонному лічильнику.

Також Новини.LIVE писали, що ініціатива голови Асоціації прифронтових міст і громад Ігоря Терехова щодо зниження ставки ПДВ на товари першої необхідності до 5% сприяє подоланню бідності. Це доведено європейським досвідом.