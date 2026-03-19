У Харкові знову подорожчало пальне: подекуди дизель по 85 грн
У Харкові у четвер, 19 березня, знову зросла вартість пального. Зокрема, на деяких АЗС доведеться віддати 84,99 грн за дизель та у середньому 73,66 грн за бензин А-95+.
Ціни на бензин, дизель та автогаз у Харкові 19 березня
Середні ціни на пальне у Харкові та області наразі такі:
- А-95+ — 73,66 грн;
- А-95 — 70,10 грн;
- А-92 — 66,27 грн;
- ДП — 78,38 грн;
- Автогаз — 43,72 грн.
Водночас на АЗС ціни можуть відрізнятися між собою. Зокрема, на WOG вартість пального така:
- ДП Євро5 — 81,99 грн;
- ДП Mustang+ — 84,99 грн;
- А-95 Євро5 — 72,99 грн;
- 95 Mustang — 75,99 грн;
- Автогаз — 45,98 грн.
Вартість на БРСМ-Нафта:
- 95 Euro plus — 68,99 грн;
- 95E Premium+ — 57,99 грн;
- ДП Euro plus — 79,99 грн;
- ДП Euro — 75,99 грн;
- Газ — 42,99 грн.
Ціни на пальне на АЗС Socar:
- Nano Diesel — 80,99 грн;
- Diesel Nano Extra — 83,99 грн;
- Nano 95 — 74,99 грн;
- Nano 100 — 82,99 грн;
- LPG — 45,98 грн.
Ціни на SVR:
- Газ — 44,40 грн;
- 95 — 69,99 грн;
- 95 E40 — 65,50 грн;
- 95 Drive 7 — 76,60 грн;
- ДП — 79,99 грн.
Вартість пального на АЗС "ОВИС":
- ДП — 79,99 грн;
- 95 — 69,99 грн;
- 95+ — 72,99 грн;
- 92 — 66,99 грн;
- 98 — 76,99 грн;
- Газ — 44,99 грн.
Упродовж доби російські окупанти атакували Харківську область. Внаслідок обстрілів загинула людина, ще пʼятеро отримали поранення.
А до 15 травня у Харкові на вулиці Северина Потоцького тимчасово заборонили рух автомобілів через ремонт колектору.
Крім того, у Харкові почалися весняні роботи з впорядкування території. Озеленювачі вичісують газони та розкривають теплолюбні рослини.
