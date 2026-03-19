У Харкові знову подорожчало пальне: подекуди дизель по 85 грн

У Харкові у четвер, 19 березня, знову зросла вартість пального. Зокрема, на деяких АЗС доведеться віддати 84,99 грн за дизель та у середньому 73,66 грн за бензин А-95+.

Ціни на бензин, дизель та автогаз у Харкові 19 березня

Середні ціни на пальне у Харкові та області наразі такі:

А-95+ — 73,66 грн;

А-95 — 70,10 грн;

А-92 — 66,27 грн;

ДП — 78,38 грн;

Автогаз — 43,72 грн.

Водночас на АЗС ціни можуть відрізнятися між собою. Зокрема, на WOG вартість пального така:

ДП Євро5 — 81,99 грн;

ДП Mustang+ — 84,99 грн;

А-95 Євро5 — 72,99 грн;

95 Mustang — 75,99 грн;

Автогаз — 45,98 грн.

Вартість на БРСМ-Нафта:

95 Euro plus — 68,99 грн;

95E Premium+ — 57,99 грн;

ДП Euro plus — 79,99 грн;

ДП Euro — 75,99 грн;

Газ — 42,99 грн.

Ціни на пальне на АЗС Socar:

Nano Diesel — 80,99 грн;

Diesel Nano Extra — 83,99 грн;

Nano 95 — 74,99 грн;

Nano 100 — 82,99 грн;

LPG — 45,98 грн.

Ціни на SVR:

Газ — 44,40 грн;

95 — 69,99 грн;

95 E40 — 65,50 грн;

95 Drive 7 — 76,60 грн;

ДП — 79,99 грн.

Вартість пального на АЗС "ОВИС":

ДП — 79,99 грн;

95 — 69,99 грн;

95+ — 72,99 грн;

92 — 66,99 грн;

98 — 76,99 грн;

Газ — 44,99 грн.

Упродовж доби російські окупанти атакували Харківську область. Внаслідок обстрілів загинула людина, ще пʼятеро отримали поранення.

А до 15 травня у Харкові на вулиці Северина Потоцького тимчасово заборонили рух автомобілів через ремонт колектору.

Крім того, у Харкові почалися весняні роботи з впорядкування території. Озеленювачі вичісують газони та розкривають теплолюбні рослини.