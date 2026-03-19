Головна Харків У Харкові знову подорожчало пальне: подекуди дизель по 85 грн

У Харкові знову подорожчало пальне: подекуди дизель по 85 грн

Дата публікації: 19 березня 2026 12:12
Ціни на АЗС в Харкові 19 березня. Фото: Новини.LIVE

У Харкові у четвер, 19 березня, знову зросла вартість пального. Зокрема, на деяких АЗС доведеться віддати 84,99 грн за дизель та у середньому 73,66 грн за бензин А-95+.

Новини.LIVE розповідають про ціни на пальне у Харкові 19 березня.

Ціни на бензин, дизель та автогаз у Харкові 19 березня

Середні ціни на пальне у Харкові та області наразі такі:

  • А-95+ — 73,66 грн;
  • А-95 — 70,10 грн;
  • А-92 — 66,27 грн;
  • ДП — 78,38 грн;
  • Автогаз — 43,72 грн.
Ціни на пальне у Харкові 19 березня
Вартість пального у Харкові 19 березня. Фото: AutoRia

Водночас на АЗС ціни можуть відрізнятися між собою. Зокрема, на WOG вартість пального така:

  • ДП Євро5 — 81,99 грн;
  • ДП Mustang+ — 84,99 грн;
  • А-95 Євро5 — 72,99 грн;
  • 95 Mustang — 75,99 грн;
  • Автогаз — 45,98 грн.

Вартість на БРСМ-Нафта:

  • 95 Euro plus — 68,99 грн;
  • 95E Premium+ — 57,99 грн;
  • ДП Euro plus — 79,99 грн;
  • ДП Euro — 75,99 грн;
  • Газ — 42,99 грн.
Вартість пального на БРСМ-Нафта у Харкові 19 березня
Вартість пального на БРСМ-Нафта 19 березня. Фото: Новини.LIVE

Ціни на пальне на АЗС Socar:

  • Nano Diesel — 80,99 грн;
  • Diesel Nano Extra — 83,99 грн;
  • Nano 95 — 74,99 грн;
  • Nano 100 — 82,99 грн;
  • LPG — 45,98 грн. 
Ціни на пальне у Харкові на АЗС Socar 19 березня
Ціни на Socar у Харкові 19 березня. Фото: Новини.LIVE

Ціни на SVR:

  • Газ — 44,40 грн;
  • 95 — 69,99 грн;
  • 95 E40 — 65,50 грн;
  • 95 Drive 7 — 76,60 грн;
  • ДП — 79,99 грн.
Ціни на SVR у Харкові 19 березня
Ціни на АЗС SVR у Харкові 19 березня. Фото: Новини.LIVE

Вартість пального на АЗС "ОВИС":

  • ДП — 79,99 грн;
  • 95 — 69,99 грн;
  • 95+ — 72,99 грн;
  • 92 — 66,99 грн;
  • 98 — 76,99 грн;
  • Газ — 44,99 грн.
Ціни на АЗС "Овис" у Харкові 19 березня
Вартість пального на АЗС "ОВИС" 19 березня. Фото: Новини.LIVE

Харків — останні новини

Упродовж доби російські окупанти атакували Харківську область. Внаслідок обстрілів загинула людина, ще пʼятеро отримали поранення.

А до 15 травня у Харкові на вулиці Северина Потоцького тимчасово заборонили рух автомобілів через ремонт колектору.

Крім того, у Харкові почалися весняні роботи з впорядкування території. Озеленювачі вичісують газони та розкривають теплолюбні рослини.

ціни на паливо Харків паливо Харківська область
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
