У Харкові з-під завалів у будинку, в який влучила авіабомба, дістали тіло жінки

Наслідки атаки. Фото: ДСНС

Російські війська у неділю, 15 вересня, завдали авіаударів по Харкову. Внаслідок цього постраждала 41 людина, з-під завалів дістали тіло загиблої.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

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"На жаль, загинула одна жінка. Рятувальники деблокували її з дев'ятого поверху будинку", — йдеться у повідомленні.

Синєгубов зазначив, що правоохоронці працюють над ідентифікацією тіла.