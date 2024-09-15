У Харкові з-під завалів у будинку, в який влучила авіабомба, дістали тіло жінки

Внаслідок атаки на Харків загинула жінка — її тіло дістали з-під завалів
15 вересня 2024 21:30
Наслідки атаки. Фото: ДСНС
Російські війська у неділю, 15 вересня, завдали авіаударів по Харкову. Внаслідок цього постраждала 41 людина, з-під завалів дістали тіло загиблої.
Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram.
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"На жаль, загинула одна жінка. Рятувальники деблокували її з дев'ятого поверху будинку", — йдеться у повідомленні.
Синєгубов зазначив, що правоохоронці працюють над ідентифікацією тіла.
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