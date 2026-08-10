У Харкові військовим пропонували виїзд за кордон за 28 тис. дол.

Затримання жінки. Фото: Харківська обласна прокуратура

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

У Харкові 58-річну жінка обіцяла допомогти військовому оформити інвалідність, звільнитися зі служби та виїхати за кордон. За свої послуги жінка хотіла отримати майже 30 тисяч доларів. Суд призначив їй покарання у вигляді позбавлення волі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Списання зі служби

У вересні 2024 року військовослужбовець однієї з військових частин отримав направлення на військово-лікарську комісію, але боявся не встигнути пройти всі необхідні обстеження у встановлений термін. Через спільних знайомих він познайомився з 58-річною харків’янкою. Жінка заявила, що має зв’язки серед лікарів і може допомогти швидко вирішити питання.

Спочатку вона запропонувала організувати військовому стаціонарне лікування, щоб продовжити термін проходження ВЛК. За це попросила 20 тисяч гривень. Але на цьому її пропозиція не завершилася. За 28 тисяч доларів США жінка пообіцяла оформити чоловікові ІІ групу інвалідності, домогтися його звільнення зі служби та організувати виїзд за кордон.

План втечі

За задумом жінки, військовий мав самостійно приїхати до Львова та чекати у визначеному місці. Звідти його мали забрати й переправити через державний кордон. Харків’янка також особисто супроводжувала чоловіка до госпіталю. Вона порадила йому розповідати медикам про сильний біль у животі.

У результаті військовому оформили довідку та направлення на стаціонарне лікування. При цьому необхідні обстеження не проводили, а документи заповнили зі слів пацієнта. За ці дії медичному персоналу передали "подарунки" — цукерки та пляшку лікеру.

Затримання жінки

У жовтні 2024 року після отримання обумовлених коштів — 20 тисяч гривень та 28 тисяч доларів США — жінку затримали правоохоронці. Під час суду обвинувачена не давала свідчень і не визнавала своєї вини. Вона просила суд її виправдати, стверджуючи, що провину не доведено.

Як покарали

Суд дослідив докази сторони обвинувачення та визнав їх достатніми. Жінку визнали винною в одержанні неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вплив на прийняття рішення уповноваженою особою — за ч. 2 ст. 369-2 КК України. Їй призначили три роки позбавлення волі.

Інша схема

Ще одну схему з торгівлею впливом викрили у Харкові. Підприємець за 100 тисяч гривень обіцяв чоловіку допомогти влаштуватися до ДСНС та отримати бронювання від мобілізації. За даними слідства, він запевняв, що має зв’язки серед посадовців, які відповідають за добір кадрів. Щоб переконати "клієнта", фігурант попросив фотографії його документів, а згодом заявив, що кандидатуру вже погодили. Також він дізнався розміри одягу та взуття чоловіка для нібито пошиття службової форми.

4 серпня підприємця затримали у Харкові одразу після отримання 100 тисяч гривень. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України. У прокуратурі зазначили, що йдеться про одержання неправомірної вигоди за вплив на рішення службових осіб, поєднане з вимаганням.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Харкові викрили схему отримання хабарів за сприяння у проходженні військово-лікарської комісії. Підозру отримав представник одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Він обіцяв допомогти з оформленням документів і проходженням ВЛК. Суд уже обрав йому запобіжний захід.

Також Новини.LIVE писали, що у Харкові 55-річного громадянина Азербайджану обвинувачують в організації незаконного виїзду військовозобов'язаного за кордон. Він пропонував оформити фіктивне працевлаштування, "бронь" та відрядження до Європи без повернення. Справу вже передали до суду.