У Харкові за 5 років від ударів РФ уже загинуло 16 рятувальників

Рятувальники на місці атаки. Фото: ДСНС Харківщини

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

Від початку повномасштабної війни на Харківщині загинули 16 рятувальників, ще близько 100 постраждали. Більшість із них стали жертвами повторних російських атак. Працівники ДСНС ліквідовують наслідки обстрілів під постійною загрозою нових ударів. Під час повторних атак рятувальників відводять у безпечні місця.

Про це повідомив речник ДСНС Харківщини Євген Василенко, передає журналістка Новини.LIVE Анна Шоферова.

Робота під ударами

За словами Євгена Василенка, російські війська останнім часом дещо змінили тактику. Через це рятувальникам доводиться працювати в умовах постійної загрози повторних обстрілів.

"Загинуло 16 і близько 100 постраждало. Більшість загиблих і травмованих — це наслідок повторних атак", — сказав Василенко.

Відводять рятувальників

Під час повторних ударів підрозділи ДСНС відводять особовий склад у безпечне місце. Після того як загроза минає, рятувальники повертаються до роботи.

"Тактика ворога дещо змінилася і доводиться постійно працювати, ліквідувати наслідки ворожих атак під загрозою повторних ударів. Цей час ми убезпечуємо особовий склад, відводимо в безпечні місця. Після того, як є безпека для виконання завдань, підрозділи ДСНС оперативно повертаються та продовжують ліквідовувати наслідки ворожих атак", — розповів Євген Василенко.

Знищили сотні боєприпасів

Зазначимо, протягом тижня сапери ДСНС на Харківщині знищили 419 вибухонебезпечних предметів. До розмінування територій залучали 38 піротехнічних розрахунків. Від початку повномасштабного вторгнення росії фахівці ДСНС у Харківській області знешкодили вже 146 470 одиниць вибухонебезпечних предметів.

У ДСНС наголошують, що мінна загроза в області залишається високою. Мешканців закликають не торкатися підозрілих предметів і не наближатися до них. У разі виявлення небезпечної знахідки потрібно відійти на безпечну відстань і повідомити про неї за номерами 101, 102 або 112.

Як повідомляли Новини.LIVE, Росія знову вдарила по поштовому терміналу в передмісті Харкова. Атака сталася вранці 2 серпня. На території спалахнула пожежа, загорілися вантажівки, контейнери та обладнання. Внаслідок удару загинула одна людина.

Також Новини.LIVE писали, що російська армія атакувала залізничну станцію Лозова 6 серпня. Унаслідок удару постраждали 11 людей. Двоє працівників залізниці, які дістали тяжкі поранення, попри зусилля медиків померли.