У Харкові чутно вибухи — РФ атакує шахедами

У Харкові знову пролунав вибух
У Харкові увечері в середу, 2 квітня, пролунали вибухи. Росія атакує місто дронами-камікадзе "шахед".
Про це повідомив мер Ігор Терехов у Telegram.
Атака на Харків 2 квітня
"У Харкові вибух — місто знову під атакою Шахедів. Будьте обережні!", — йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, удар було здійснено по приватному сектору Київського району, однак інформація уточнюється. Водночас Терехов попередив, що на Харків прямує ще одна група ударних безпілотників.
Повітряні сили попереджають, що дрони РФ перебувають у північно-західній та центральній частині Харківщини й тримають південно-західний курс.
Нагадаємо, сьогодні вдень російський дрон влучив у квартиру на восьмому поверсі багатоповерхівки у Харкові.
Внаслідок атаки відомо про чотирьох постраждалих, серед яких 10-річна дитина.
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