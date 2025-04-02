У Харкові чутно вибухи — РФ атакує шахедами

Вогонь після вибуху. Ілюстративне фото: Reuters

У Харкові увечері в середу, 2 квітня, пролунали вибухи. Росія атакує місто дронами-камікадзе "шахед".

Про це повідомив мер Ігор Терехов у Telegram.

Читайте також:

Атака на Харків 2 квітня

"У Харкові вибух — місто знову під атакою Шахедів. Будьте обережні!", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису Терехова

За попередньою інформацією, удар було здійснено по приватному сектору Київського району, однак інформація уточнюється. Водночас Терехов попередив, що на Харків прямує ще одна група ударних безпілотників.

Скриншот допису Терехова

Повітряні сили попереджають, що дрони РФ перебувають у північно-західній та центральній частині Харківщини й тримають південно-західний курс.

Скриншот допису Повітряних сил

Нагадаємо, сьогодні вдень російський дрон влучив у квартиру на восьмому поверсі багатоповерхівки у Харкові.

Внаслідок атаки відомо про чотирьох постраждалих, серед яких 10-річна дитина.