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У Харкові знову пролунав вибух

2 квітня 2025 21:53
Євгенія Брюховецька - редактор
У Харкові чутно вибухи — РФ атакує шахедами
Вогонь після вибуху. Ілюстративне фото: Reuters
Євгенія Брюховецька - редактор

У Харкові увечері в середу, 2 квітня, пролунали вибухи. Росія атакує місто дронами-камікадзе "шахед".

Про це повідомив мер Ігор Терехов у Telegram.

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"У Харкові вибух — місто знову під атакою Шахедів. Будьте обережні!", — йдеться у повідомленні.

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Скриншот допису Терехова

За попередньою інформацією, удар було здійснено по приватному сектору Київського району, однак інформація уточнюється. Водночас Терехов попередив, що на Харків прямує ще одна група ударних безпілотників.

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Скриншот допису Терехова

Повітряні сили попереджають, що дрони РФ перебувають у північно-західній та центральній частині Харківщини й тримають південно-західний курс.

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Скриншот допису Повітряних сил

Нагадаємо, сьогодні вдень російський дрон влучив у квартиру на восьмому поверсі багатоповерхівки у Харкові.

Внаслідок атаки відомо про чотирьох постраждалих, серед яких 10-річна дитина.

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