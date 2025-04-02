Удар по будинку в Харкові — мешканка поділилася деталями

Мешканка будинку. Фото: Новини.LIVE

Російські загарбники у середу, 2 квітня, здійснили дронову атаку на Харків. Наразі відомо про чотирьох постраждалих, серед яких дитина.

Мешканка пошкодженого будинку розповіла про момент удару у коментарі кореспондентці Новини.LIVE.

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"Я сиділа на дивані й дивилася телевізор, коли росіяни вдарили по багатоповерхівці. Не постраждала", — сказала мешканка будинку.

За словами жінки, в момент атаки її сусідка перебувала на дев'ятому поверсі, тому отримала поранення — розбите скло посипалося прямо на неї.

"Влучило у восьмий поверх, усе там вивернуло, а потім і до нас пішло", — додала вона.

Кількість поранених через атаку

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що кількість постраждалих зросла до чотирьох.

"Двоє поранених ушпиталені, ще двом постраждалим медична допомога надана на місці", — зауважив він.

Скриншот допису Терехова

Нагадаємо, у Харкові сьогодні пролунав вибух. Росія атакувала місто безпілотником, зафіксовано влучання.

Раніше Терехов зазначив, що один із ворожих безпілотників влучив у квартиру на восьмому поверсі 16-поверхового будинку.