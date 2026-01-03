Відео
Головна Харків Удар Росії по Харкову — на місці атаки знайшли ще одне тіло

Удар Росії по Харкову — на місці атаки знайшли ще одне тіло

Ua ru
Дата публікації: 3 січня 2026 21:57
Російський обстріл Харкова 2 січня — кількість загиблих знову зросла
Розбір завалів у Харкові. Фото: REUTERS/Sofia Gatilova

У Харкові зросла кількість загиблих внаслідок російського удару по житлових забудовах 2 січня. Наразі відомо, що окупанти вбили трьох людей.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram у суботу, 3 січня.

Читайте також:

Російський обстріл Харкова 2 січня

"За інформацією нашого Ситуаційного центру, на місці вчорашніх вибухів знайдено фрагменти тіла ще однієї людини", — розповів Терехов.

Розбір завалів у Харкові
Розбір завалів у Харкові після обстрілу 2 січня. Фото: Харківська обласна прокуратура

Наразі рятувально-пошукова операція продовжується.

null
Допис Терехова. Фото: скриншот

Інформацію про фрагменти тіла людини під завалами підтвердив й очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Кількість загиблих на зараз сягнула троє людей", — написав він.

null
Допис Синєгубова. Фото: скриншот

У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що наразі особу загиблого встановлюють. Крім того, ще чотири людини вважаються безвісти зниклими.

null
Допис Харківської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські окупанти 2 січня вбили в Харкові жінку та маленького хлопчика.

А Новини.LIVE підготували фоторепортаж наслідків російського обстрілу Харкова.

війна вбивство обстріли Ігор Терехов окупанти
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
