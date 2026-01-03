Російський обстріл Харкова 2 січня — кількість загиблих знову зросла

Розбір завалів у Харкові. Фото: REUTERS/Sofia Gatilova

У Харкові зросла кількість загиблих внаслідок російського удару по житлових забудовах 2 січня. Наразі відомо, що окупанти вбили трьох людей.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram у суботу, 3 січня.

Російський обстріл Харкова 2 січня

"За інформацією нашого Ситуаційного центру, на місці вчорашніх вибухів знайдено фрагменти тіла ще однієї людини", — розповів Терехов.

Розбір завалів у Харкові після обстрілу 2 січня. Фото: Харківська обласна прокуратура

Наразі рятувально-пошукова операція продовжується.

Допис Терехова. Фото: скриншот

Інформацію про фрагменти тіла людини під завалами підтвердив й очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Кількість загиблих на зараз сягнула троє людей", — написав він.

Допис Синєгубова. Фото: скриншот

У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що наразі особу загиблого встановлюють. Крім того, ще чотири людини вважаються безвісти зниклими.

Допис Харківської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські окупанти 2 січня вбили в Харкові жінку та маленького хлопчика.

А Новини.LIVE підготували фоторепортаж наслідків російського обстрілу Харкова.