Російський обстріл Харкова 2 січня — кількість загиблих знову зросла

Удар Росії по Харкову — на місці атаки знайшли ще одне тіло
У Харкові зросла кількість загиблих внаслідок російського удару по житлових забудовах 2 січня. Наразі відомо, що окупанти вбили трьох людей.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram у суботу, 3 січня.
Російський обстріл Харкова 2 січня
"За інформацією нашого Ситуаційного центру, на місці вчорашніх вибухів знайдено фрагменти тіла ще однієї людини", — розповів Терехов.
Наразі рятувально-пошукова операція продовжується.
Інформацію про фрагменти тіла людини під завалами підтвердив й очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Кількість загиблих на зараз сягнула троє людей", — написав він.
У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що наразі особу загиблого встановлюють. Крім того, ще чотири людини вважаються безвісти зниклими.
Нагадаємо, російські окупанти 2 січня вбили в Харкові жінку та маленького хлопчика.
