Атака на Харків 1 вересня - відомо про 25 постраждалих

У Харкові зросла кількість постраждалих внаслідок атаки
1 вересня 2024 14:54
Швидка допомога. Ілюстративне фото: ОВА
Російські війська у неділю, 1 вересня, завдали удар по Харкову. Внаслідок атаки відомо про щонайменше 25 постраждалих.
Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram.
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"Кількість постраждалих зросла до щонайменше 25. Люди продовжують звертатися за медичною допомогою", — йдеться у повідомленні.
За даними Синєгубова, серед пошкоджених об'єктів — відділення "Нової пошти", магазини, спортивний комплекс, торговельний центр, автомобілі.
Він наголосив, що ворог цілив виключно в цивільну інфраструктуру, наразі триває ліквідація наслідків.
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