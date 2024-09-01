Атака на Харків 1 вересня - відомо про 25 постраждалих

Швидка допомога. Ілюстративне фото: ОВА

Російські війська у неділю, 1 вересня, завдали удар по Харкову. Внаслідок атаки відомо про щонайменше 25 постраждалих.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

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"Кількість постраждалих зросла до щонайменше 25. Люди продовжують звертатися за медичною допомогою", — йдеться у повідомленні.

За даними Синєгубова, серед пошкоджених об'єктів — відділення "Нової пошти", магазини, спортивний комплекс, торговельний центр, автомобілі.

Він наголосив, що ворог цілив виключно в цивільну інфраструктуру, наразі триває ліквідація наслідків.