Атака на Харьков 1 сентября – известно о 25 пострадавших

Скорая помощь. Иллюстративное фото: ОВА

Российские войска в воскресенье, 1 сентября, нанесли удар по Харькову. В результате атаки известно о минимум 25 пострадавших.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов в Telegram.

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Обстрел Харькова 1 сентября

"Количество пострадавших возросло до как минимум 25. Люди продолжают обращаться за медицинской помощью", — говорится в сообщении.

По данным Синегубова, среди поврежденных объектов — отделения "Новой почты", магазины, спортивный комплекс, торговый центр, автомобили.

Он подчеркнул, что враг целился исключительно в гражданскую инфраструктуру, сейчас идет ликвидация последствий.