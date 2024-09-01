Атака на Харьков 1 сентября – известно о 25 пострадавших

В Харькове возросло количество пострадавших в результате атаки
1 сентября 2024 14:54
Скорая помощь. Иллюстративное фото: ОВА
Российские войска в воскресенье, 1 сентября, нанесли удар по Харькову. В результате атаки известно о минимум 25 пострадавших.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов в Telegram.
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"Количество пострадавших возросло до как минимум 25. Люди продолжают обращаться за медицинской помощью", — говорится в сообщении.
По данным Синегубова, среди поврежденных объектов — отделения "Новой почты", магазины, спортивный комплекс, торговый центр, автомобили.
Он подчеркнул, что враг целился исключительно в гражданскую инфраструктуру, сейчас идет ликвидация последствий.
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