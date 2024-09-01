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В Харькове возросло количество пострадавших в результате атаки

1 сентября 2024 14:54
Евгения Брюховецкая - редактор
Атака на Харьков 1 сентября – известно о 25 пострадавших
Скорая помощь. Иллюстративное фото: ОВА
Евгения Брюховецкая - редактор

Российские войска в воскресенье, 1 сентября, нанесли удар по Харькову. В результате атаки известно о минимум 25 пострадавших.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов в Telegram.

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"Количество пострадавших возросло до как минимум 25. Люди продолжают обращаться за медицинской помощью", — говорится в сообщении.

По данным Синегубова, среди поврежденных объектов — отделения "Новой почты", магазины, спортивный комплекс, торговый центр, автомобили.

Он подчеркнул, что враг целился исключительно в гражданскую инфраструктуру, сейчас идет ликвидация последствий.

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Скриншот поста Синегубова

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