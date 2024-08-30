В Харькове выросло количество жертв российской атаки
В пятницу, 30 августа, оккупанты ударили по многоэтажке в Харькове. На данный момент известно о трех погибших.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
Обстрел Харькова 30 августа
Согласно предварительной информации, в Индустриальном районе ракета попала в 12-этажный жилой дом, повлекший пожар и частичное разрушение сооружения.
Кроме этого, сообщается об ударе по Немышлянскому району. По предварительным данным, на детской площадке в этом районе погибла девочка, а еще три человека получили ранения.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что в результате обстрела ранены 28 человек. Он добавил, что среди раненых есть дети.
Глава Офиса Президента Андрей Ермак показал последствия российской атаки по Харькову.
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