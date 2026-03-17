Військовий заявив, що повінь зірвала логістику РФ біля Куп'янська

Військовий Станіслав Кочерга. Фото: Facebook/NGUmainpage

Росіяни прагнуть поновити наступ на Харківщині, зокрема, в районі Куп'янська. Водночас весняна повінь на річці Оскіл зіпсувала плани окупантів. Вони фактично залишилися без логістики.

Про це в ефірі Ранок.LIVE повідомив заступник командира батальйону безпілотних систем 15-ї бригади оперативного призначення НГУ "Кара-Даг" Станіслав Кочерга.

Весняна повінь відрізала логістику росіян

За словами військового, ситуація по всій лінії фронту в районі Куп'янська досить складна. Росіяни готуються до наступальних дій. Ворог активно працює по передових позиціях українських оборонців своїми засобами БпЛА. Також росіяни ціляться на логістику.

Водночас з початком березня погода на Харківщині почала сприяти відлизі. Через це окупанти мають значні проблеми.

"Після березня, в цілому, все досить непогано підсохло, можна їздити. Але для нашого ворога є неприємні новини: річка Оскіл, яка розмежовує лівий та правий берег, розлилась, стала більш об'ємною. Відповідно, ми докладаємо зусиль, щоб ловити ворога, який намагається переплисти цю річку", — пояснив військовий.

Кочерга додав, що для українських оборонців така ситуація грає на користь. Він зауважив, що весняна повінь значно ускладнила логістику РФ.

"Річка розмежовує ворожий тил і ворожі передові позиції, відповідно, ворогу складніше проводити логістичне забезпечення, поповнювати свої передові позиції особовим складом, проводити евакуацію їм набагато складніше. І для нас є дуже гарні можливості ловити ворога під час цих рухів і знищувати", — зауважив військовий.

Обстріли Харківської області

Росіяни продовжують завдавати ударів по Харківщині. Зокрема, у ніч проти 14 березня окупанти атакували приміський потяг. Машиніст і його помічник отримали поранення.

Крім того, росіяни вдарили по селу Велика Бабка Чугуївського району. Коли на ліквідацію наслідків прибули рятувальники, окупанти атакували ще раз. Ворог цілеспрямовано вдарив дроном по пожежному автомобілю.

Також під російський обстріл потрапив рейсовий автобус у Харківській області. Внаслідок атаки росіян загинув водій транспортного засобу. Ще троє людей отримали поранення.