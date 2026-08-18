Удар по Печенігах та АЗС у Харкові: нові подробиці атак

Рятувальники виносять людину з-під завалів. Фото: ДСНС Харківщини

Лілія Швець Редактор стрічки новин - Одеса

Російська армія вранці 18 серпня завдала ракетного удару по селищу Печеніги на Харківщині. Окупанти поцілили в багатолюдне місце в селищі. Внаслідок атаки загинули люди, ще десятки постраждали, а через обстріл на цій ділянці тимчасово перекрили рух державною автодорогою.

Про це в ефірі Суспільного повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає Новини.LIVE.

Ракетний удар по Печенігах

За словами Олега Синєгубова, росіяни атакували фактично центральну частину селища, де в момент удару перебували люди. Унаслідок удару пошкоджено магазини, поштове відділення, аптеку, приватні будинки та автомобілі.

"Зона руйнувань досить велика: більше десяти приватних домоволодінь, а також інша цивільна інфраструктура, магазини. Це фактично осередок, де було скупчення людей у Печенігах", — сказав Олег Синєгубов.

Очільник Харківської ОВА зазначив, що відомо про 10 загиблих, проте остаточну кількість жертв ще належить встановити. За словами Олега Синєгубова, для ідентифікації деяких загиблих знадобляться ДНК-експертизи.

Рука загиблої в Печенігах людини. Фото: ДСНС Харківщини

Водночас в ефірі День.LIVE речник ГУ ДСНС у Харківській області Євген Василенко розповів, що одне з влучань — у будівлю кафе та магазину. Наразі аварійно-рятувальні роботи завершені.

"Рятувальники приблизно за годину ліквідували всі осередки займання. За даними ДСНС, 10 людей загинули, ще 18 постраждали. Серед постраждалих є люди з гострою реакцією на стрес", — розповів Євген Василенко.

Попередньо відомо, що для атаки російські війська могли використати ракету типу "Бандероль". За словами Олега Синєгубова, цей вид озброєння останнім часом застосовується дедалі частіше як по Харкову, так і по області.

"Ці ракети небезпечні, тому що їх досить важко виявити. Вони летять на наднизькій висоті. На жаль, ворог став застосовувати їх ще частіше", — зазначив начальник ОВА.

Через наслідки обстрілу тимчасово перекрили рух для всіх видів транспорту на автомобільній дорозі державного значення Т-21-11 Чугуїв — Печеніги — Великий Бурлук. Для водіїв організували об'їзд, а про відновлення руху обіцяють повідомити додатково.

Схема об'їзду. Фото: Служба відновлення та розвитку громад в Харківській області

Обстріл АЗС на Харківщині

Тим часом у ніч проти 18 серпня російські війська вкотре атакували одну з автозаправних станцій у Харкові. За словами Олега Синєгубова, влада разом з операторами АЗС уже впроваджує додаткові заходи безпеки для працівників та відвідувачів заправок.

"Ми розробили і впровадили систему індивідуального оповіщення. Вона дозволяє оперативніше і більш точно реагувати операторам АЗС на пряму небезпеку", — пояснив Олег Синєгубов.

Крім системи сповіщення, на прифронтових територіях планують розширювати використання антидронових сіток та інших елементів пасивного захисту. Водночас в області не прогнозують дефіциту пального, попри регулярні атаки на заправні станції.

"Наразі головна інформація — пальне є, дефіциту ми не прогнозуємо. Робимо все можливе, щоб така ситуація залишалася стабільною й надалі", — наголосив начальник Харківської ОВА.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що у Харкові вдалося зменшити кількість влучань російських FPV-дронів. Місто спільно з військовими продовжує посилювати систему протидії безпілотникам та працює над новими рішеннями, однак подробиці з міркувань безпеки не розголошують.

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