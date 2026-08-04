Удари по Харківщині: загинув 72-річний чоловік, є поранені

Пожежа після атаки. Фото: ДСНС Харківщини

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

Російські війська знову атакували Харківщину ракетами та безпілотниками. За добу внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще семеро постраждали, серед них — дитина. Під вогнем опинилися Харків та 18 населених пунктів області. Внаслідок атак пошкоджені житлові будинки, автомобілі, підприємства та залізнична інфраструктура.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

Загиблий і постраждалі

У селі Березівка Шевченківської громади загинув 72-річний чоловік. Там же поранення дістала 86-річна жінка. У селі Задонецьке Зміївської громади постраждали п'ятеро людей: чоловіки 63 та 67 років, 86-річна жінка і дві 49-річні жінки. У селищі Старий Мерчик Валківської громади російська атака травмувала 8-річного хлопчика. 44-річна жінка там зазнала гострої реакції на стрес.

Також медики надали допомогу 70-річній жінці, яка 7 липня дістала поранення в селі Широке Старосалтівської громади.

Чим атакували

За добу ворог застосував одну ракету, одну керовану авіабомбу, один "Ланцет", шість "Молній", вісім FPV-дронів та 46 безпілотників, тип яких встановлюють.

Що пошкоджено

У Богодухівському районі пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, господарчі споруди й комбайн. Зокрема, в Одноробівці зазнали пошкоджень приватний будинок і господарчі споруди, у Золочеві — приватний та багатоквартирний будинки.

На Куп'янщині руйнувань зазнали магазин, автомобілі, приватні будинки та господарчі споруди. В Ізюмському районі постраждали залізнична інфраструктура, цивільне підприємство та два приватні будинки.

У Харківському районі пошкоджено приватний будинок у Білашах та вантажний автомобіль у Безруках.

Найбільше пошкоджень у Чугуївському районі зафіксували в Задонецькому. Там постраждали 11 приватних будинків і три автомобілі.

Також російські війська атакували Новобаварський район Харкова безпілотником.

Евакуація населення

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 246 людей. Від початку роботи там зареєстрували 49 684 людини.

Ситуація на фронті

За минулу добу відбулося 226 бойових зіткнень. На Південно-Слобожанському напрямку російські війська 13 разів атакували позиції українських військових. Ворог діяв у районі Стариці та намагався просунутися в бік Ізбицького, Лимана, Волохівки та Паламарівки. На Куп'янському напрямку відбулося дві атаки — у районі Петропавлівки та в бік Шийківки.

Як повідомляли Новини.LIVE, два російські дрони вранці у понеділок, 3 серпня, атакували сільськогосподарський об'єкт на території Волохово-Ярського старостинського округу Харківської області, спровокувавши пожежу на складах. Постраждалих унаслідок удару немає, на місці працюють рятувальники.

Також Новини.LIVE писали, що Росія знову вдарила по поштовому терміналу в передмісті Харкова. Атака сталася вранці 2 серпня. На території спалахнула пожежа, загорілися вантажівки, контейнери та обладнання. Внаслідок удару загинула одна людина.