Удари по Харкову: серед 10 постраждалих троє дітей

Наслідки одного з ударів по Харкову. Фото: Харківська ОВА

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

Харків зранку 2 серпня знову опинився під атакою російських військ. Ворожий безпілотник влучив у приватне домоволодіння в Новобаварському районі міста. Інформацію про постраждалих та наслідки удару наразі уточнюють. Напередодні під російськими ударами також були Харків та 19 населених пунктів області.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

Ранковий удар

Зранку 2 серпня російський безпілотник атакував територію приватного домоволодіння у Новобаварському районі Харкова. Наразі фахівці встановлюють наслідки влучання та з'ясовують, чи є постраждалі. На місці працюють екстрені служби.

Постраждалі від атак

Протягом минулої доби російські війська атакували Харків і 19 населених пунктів області. Внаслідок обстрілів постраждали 10 людей, серед них троє дітей.

У Харкові гостру реакцію на стрес отримали 74-річний чоловік, 13-річний хлопчик та 8-річна дівчинка. У Логачівці постраждали дві жінки віком 75 і 65 років.

У Бурбулатовому поранено 17-річного хлопця, у Циркунах — 39-річного чоловіка, а в Золочеві — 40-річного чоловіка. Ще дві жінки, 74 та 73 років, постраждали між Цупівкою та Прудянкою.

Наслідки ударів

Російські війська атакували Харків безпілотниками в Шевченківському, Індустріальному, Салтівському та Київському районах.

За добу по області застосували дві ракети, три КАБ, 14 БпЛА "Герань-2", вісім "Молній", 10 FPV-дронів та 24 безпілотники, тип яких ще встановлюють.

У Харкові пошкоджено багатоквартирний будинок, три складські будівлі, АЗС, СТО, шість автомобілів та гаражний кооператив. На Богодухівщині постраждав автомобіль екстреної медичної допомоги, автобус, адмінбудівля та складська будівля. В Ізюмському районі зазнали руйнувань 11 приватних будинків, склад та електромережі. Також пошкодження зафіксували у Куп'янському, Харківському та Лозівському районах.

Евакуація людей

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 218 людей. Загалом від початку роботи там зареєстрували 49 359 людей.

Ситуація на фронті

Упродовж минулої доби на фронті відбулося 234 бойові зіткнення. На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили 21 атаку російських військ. Загарбники намагалися просунутися в районах Стариці, Дігтярного, Ізбицького та Козачої Лопані, а також у напрямках Волохівки, Радьківки та Іващиного. На Куп'янському напрямку російські війська наступальних дій не проводили.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч проти неділі, 2 серпня, армія РФ завдала ударів по Індустріальному та Київському районах Харкова. В Індустріальному районі є постраждалі. Їх щонайменше троє.

Також Новини.LIVE писали, що у Харкові внаслідок російської атаки 1 серпня спалахнула масштабна пожежа на складах видавництва "Ранок". Вогонь охопив логістичний центр, де зберігалися підручники, художня література та книжки інших українських видавництв.