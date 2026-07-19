В Ізюмі через атаку РФ пошкоджені будинки та заклад освіти

Рятувальники розбирають уламки. Ілюстративне фото: ДСНС

Ткач Едуард редактор стрічки новин

Росіяни у суботу ввечері, 18 липня, атакували Ізюм Харківської області. Внаслідок обстрілу пошкоджено заклад освіти та багатоквартирні будинки.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Ізюмської МВА.

Наслідки обстрілу Ізюму ввечері 18 липня

За даними місцевої влади, удар КАБами відбувався приблизно 22:55. Влучання зафіксовано у північній частині міста, внаслідок чого є руйнування і пошкодження, а також перебої зі світлом.

"Є попередня інформація про руйнування і пошкодження закладів освіти, скління багатоквартирних будинків, приватних домоволодінь. Є часткове знеструмлення абонентів електромережі", — йдеться у повідомленні.

Пост Ізюмської МВА про наслідки атаки. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, у п'ятницю 17 липня ворог теж атакував Ізюм КАБом. Внаслідок атаки постраждали троє дітей та чоловік.

Також ми писали, що 11 липня ворог атакував дронами Харків та Ізюм. Під ударом опинилися житлові будинки та АЗС.