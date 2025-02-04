Обстріл Ізюма 4 лютого — кількість постраждалих різко зросла

Наслідки удару по Ізюму 4 лютого. Фото: Новини.LIVE

В Ізюмі Харківської області різко зросла кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу балістичною ракетою. Наразі відомо, що постраждали 38 людей.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у вівторок, 4 лютого.

Читайте також:

Постраждалі внаслідок обстрілу Ізюма

Синєгубов зазначив, що ворог атакував фактично центральну частину Ізюма. За його словами, на вулиці знаходилося багато людей.

Наслідки обстрілу. Фото: Новини.LIVE

"Ця локація передбачає, що тут знаходять наші служби. Служби соцзахисту, трохи нижче ЦНАП, сервісні служби, податкова, юстиція, Державна виконавча служба тощо", — повідомив очільник ОВА.

Наслідки обстрілу. Фото: Новини.LIVE

Наразі відомо про пʼятьох загиблих. Медики вже госпіталізували сім постраждалих, серед них троє у важкому стані. Синєгубов зазначив, що ця кількість може збільшитися.

Наслідки обстрілу. Фото: Новини.LIVE

"Це виключно терор, це центральна будівля міської ради, хоча вона не експлуатувалася, однак все одно тут велика кількість людей. Удар було завдано балістикою вдень. Повітряна тривога тривала, але час прильоту був незначний. Тут жодного військового обʼєкта немає", — додав він.

Нагадаємо, окупанти влучили в адміністративну будівлю в Ізюмі. Крім того, пошкоджено сусідні багатоповерхівки.

Також кількість загиблих зросла до пʼяти. Рятувальники дістали з-під завалів ще одне тіло людини.