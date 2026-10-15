Розстріляв шістьох людей: у Харкові затримали російського військового

Затриманий зловмисник та співробітник СБУ. Фото: СБУ

Служба безпеки України спільно з Нацполіцією та Нацгвардією затримала в Харкові 36-річного російського військовослужбовця Леоніда Рижикова з позивним "Юла", який розстріляв п'ятьох беззбройних українських воїнів та одного цивільного мешканця. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України у четвер, 15 жовтня, передає Новини.LIVE.

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Розстріл п'ятьох українських військових та одного цивільного на Харківщині

Правоохоронці встановили, що 13 жовтня росіянин розстріляв пʼятьох українських військових, які були без зброї, а також одного цивільного чоловіка. Йдеться про 36-річного громадянина РФ, мешканця Санкт Петербурга Леоніда Рижикова, який проходив військову службу у другому батальйоні 1009-го мотострілецького полку 68-ї мотострілецької дивізії шостої загальновійськової армії збройних сил РФ та мав позивний "Юла".

За інформацією СБУ, наприкінці липня цього року зловмисника мобілізували до війська країни-агресора. Перед цим він відбув восьмирічний термін ув’язнення за умисне тяжке тілесне ушкодження та крадіжку. Після призову його направили для участі у бойових діях проти України на тимчасово окуповану територію Чугуївського району Харківщини.

За даними СБУ, 5-6 жовтня Рижиков перебував на позиціях російських окупаційних військ поблизу села Стариця Чугуївського району, коли потрапив під обстріл ЗСУ. Після цього озброєний автоматом АК-74 чоловік залишив позиції та пішки попрямував у бік Харкова, пересуваючись і переховуючись у лісосмугах. Під час втечі він проник до покинутого приватного будинку та викрав звідти цивільний одяг.

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Автомат зловмисника. Фото: СБУ

А 13 жовтня біля с. Михайлівка на Харківщині Рижиков без жодної причини застрелив 60-річного мирного мешканця, який рибалив на ставку. Згодом він зіштовхнув його тіло у воду.

"Того ж дня "Юла" проник до приватного домоволодіння у с. Момотове, де тимчасово перебували п'ятеро військовослужбовців ЗСУ. На той час вони не брали участі у бойових діях, не мали при собі зброї та були одягнені у цивільний одяг, тобто були цивільними особами у розумінні Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни", — йдеться у повідомленні.

Рижиков без жодних на те підстав розстріляв цих людей. Деякі з них у момент нападу просто спали. Після скоєного він залишив автомат в одному з домоволодінь дачно-садового товариства неподалік, а сам, переховуючись у лісосмугах, попрямував у бік Харкова.

Правоохоронці затримали окупанта 14 жовтня на території Салтівського району Харкова, де він переховувався. Крім того, було вилучено автомат Калашникова АК-47, який належав Рижикову.

Покарання росіянину

Слідчі СБУ оголосили затриманому росіянину підозру за воєнні злочини, що спричинили загибель людей.

Фігуранту загрожує довічне позбавлення волі.

"Вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове слідство триває", — йдеться у повідомленні.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на речника Угруповання об’єднаних сил Віктора Трегубова, на Харківщині російські окупанти намагаються зберегти контроль над позиціями вздовж берегів Осколу та перехопити ініціативу. Попри це, українські військові продовжують витісняти окупантів із захоплених територій.

Крім того, російські окупанти не припиняють обстрілювати Харків і населені пункти області. Протягом минулої доби внаслідок ворожих атак поранень зазнали дев’ятеро людей. У декількох районах зафіксували пошкодження житлових будинків, транспорту та електромереж.