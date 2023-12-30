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Зросла кількість госпіталізованих після ракетного удару по Харкову

30 грудня 2023 20:40
оновлено: 20:57
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Обстріл Харкова 30 грудня – кількість госпіталізованих збільшилась
Обстріл Харкова 30 грудня. Фото: соцмережі
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Внаслідок ракетного удару по Харкову госпіталізовано вісім осіб. При цьому наразі відомо про 16 постраждалих.

Про це повідомили голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов.

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Постраждалі внаслідок обстрілу Харкова 30 грудня

Олег Синєгубов повідомив, що на цей час госпіталізовано вісім осіб.

За його словами, в результаті атаки окупаційних сил по житловому багатоквартирному будинку постраждав 16-річний юнак. Його доправили до медичного закладу з пораненнями від уламків. На цей час його стан оцінюється як стабільний.

Синєгубов додав, що медичний персонал надає усю необхідну медичну допомогу.

Харків
Обстріл Харкова 30 грудня. Фото: скриншот

Тим часом Ігор Терехов повідомив, що кількість постраждалих після ракетного удару зросла до 16 людей.

Потрапляння до житлового будинку Харкова
Житловий будинок у Харкові після обстрілу. Фото: Харків NOW

Нагадаємо, що у Харкові пролунала серія потужних вибухів увечері, 30 грудня.

Пізніше стало відомо, що російські війська вкотре обстріляли місто. Внаслідок обстрілу є приліт у житловий будинок.

Після цього голова Харківської ОВА Олег Синегубов повідомив про постраждалих внаслідок атаки на місто.

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