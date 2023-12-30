Обстріл Харкова 30 грудня – кількість госпіталізованих збільшилась

Обстріл Харкова 30 грудня. Фото: соцмережі

Внаслідок ракетного удару по Харкову госпіталізовано вісім осіб. При цьому наразі відомо про 16 постраждалих.

Про це повідомили голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов.

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Постраждалі внаслідок обстрілу Харкова 30 грудня

Олег Синєгубов повідомив, що на цей час госпіталізовано вісім осіб.

За його словами, в результаті атаки окупаційних сил по житловому багатоквартирному будинку постраждав 16-річний юнак. Його доправили до медичного закладу з пораненнями від уламків. На цей час його стан оцінюється як стабільний.

Синєгубов додав, що медичний персонал надає усю необхідну медичну допомогу.

Обстріл Харкова 30 грудня. Фото: скриншот

Тим часом Ігор Терехов повідомив, що кількість постраждалих після ракетного удару зросла до 16 людей.

Житловий будинок у Харкові після обстрілу. Фото: Харків NOW

Нагадаємо, що у Харкові пролунала серія потужних вибухів увечері, 30 грудня.

Пізніше стало відомо, що російські війська вкотре обстріляли місто. Внаслідок обстрілу є приліт у житловий будинок.

Після цього голова Харківської ОВА Олег Синегубов повідомив про постраждалих внаслідок атаки на місто.