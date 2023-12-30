Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow Синегубов назвал количество пострадавших в результате вражеских обстрелов Харькова сегодня arrow

Синегубов назвал количество пострадавших в результате вражеских обстрелов Харькова сегодня

30 декабря 2023 20:29
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Синегубов назвал количество пострадавших в результате вражеских обстрелов Харькова сегодня
Разрушение в доме. Фото: телеграмм-канал Харьков 1654
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Россияне нанесли очередной удар по Харькову, сегодня, 30 декабря. Повреждения получила гражданская инфраструктура города. Сейчас известно о меньшей мере восьми пострадавших в результате атаки оккупантов.

Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

Читайте также:

Количество пострадавших в результате обстрела Харькова

Синегубов указал, что на месте происшествия работают спасатели и медики. По его словам, сейчас известно о восьми пострадавших в результате вражеского обстрела Харькова.

У четырех человек среднее состояние, а у других четырех — легкое. Сейчас все они направлены в больницы, где получают первую помощь медиков.

Синегубов заявил, что враг атаковал центральную часть города. Повреждения имеются в многоквартирных жилых домах, медицинском учреждении, магазинах и других общественных местах, и транспорте. Глава ОГА подчеркнул, что пострадала "исключительно гражданская инфраструктура".

Скриншот сообщения Синегубова
Скриншот поста Синегубова

Напомним, стало известно, что разрушения понесла гостиница Kharkiv Palace, которая находится на площади Свободы в Харькове. Очевидцы отмечают, что до сих пор слышно, как в доме, куда произошел прилет, осыпаются остатки.

Добавим, в Харькове объявлена воздушная тревога. В городе прогремела серия мощных взрывов вечером, 30 декабря.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

20 декабря 2023

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

19 декабря 2023

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

18 декабря 2023

11:54 Мудрик и Миколенко могут оказаться в одном клубе — это не Челси

Актуальное по теме