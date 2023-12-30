Синегубов назвал количество пострадавших в результате вражеских обстрелов Харькова сегодня
Россияне нанесли очередной удар по Харькову, сегодня, 30 декабря. Повреждения получила гражданская инфраструктура города. Сейчас известно о меньшей мере восьми пострадавших в результате атаки оккупантов.
Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.
Количество пострадавших в результате обстрела Харькова
Синегубов указал, что на месте происшествия работают спасатели и медики. По его словам, сейчас известно о восьми пострадавших в результате вражеского обстрела Харькова.
У четырех человек среднее состояние, а у других четырех — легкое. Сейчас все они направлены в больницы, где получают первую помощь медиков.
Синегубов заявил, что враг атаковал центральную часть города. Повреждения имеются в многоквартирных жилых домах, медицинском учреждении, магазинах и других общественных местах, и транспорте. Глава ОГА подчеркнул, что пострадала "исключительно гражданская инфраструктура".
Напомним, стало известно, что разрушения понесла гостиница Kharkiv Palace, которая находится на площади Свободы в Харькове. Очевидцы отмечают, что до сих пор слышно, как в доме, куда произошел прилет, осыпаются остатки.
Добавим, в Харькове объявлена воздушная тревога. В городе прогремела серия мощных взрывов вечером, 30 декабря.
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