Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow Россияне попали в жилой дом в центре Харькова arrow

Россияне попали в жилой дом в центре Харькова

30 декабря 2023 19:54
обновлено: 20:14
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Россияне попали в жилой дом в центре Харькова
Разрушения в доме. Фото: телеграмм-канал Харьков 1654
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Россияне совершили очередной обстрел Харькова. В городе раздавались громкие взрывы. В результате обстрела произошло попадание в жилой дом.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

Читайте также:

Попадание в жилой дом в Харькове 30 декабря

Терехов отметил, что в Харькове сегодня, 30 декабря, было слышно около пяти взрывов. В результате вражеской атаки произошло попадание воздушного оружия в жилой дом в центре города. Здание, по словам городского головы, серьезно разрушено. На месте возник пожар. Кроме того, есть разрушения гражданской инфраструктуры.

Скриншот сообщения Терехова
Скриншот поста Терехова

Местные телеграмм-каналы распространяют видео и фото с места событий. Как отмечают очевидцы, до сих пор слышно, как в доме, куда произошел прилет, осыпаются остатки. На место прибыли спасатели и медики.

"Фасад здания сильно поврежден. Все дома и заведения, которые находятся рядом, остались без окон", — сказал очевидец.

Стало известно, что разрушения получила гостиница Kharkiv Palace, которая находится на площади Свободы в Харькове.

Разрушение в доме
Разрушения в доме. Фото: телеграмм-канал Харьков 1654
Разрушение в доме
Разрушения в доме. Фото: телеграмм-канал Харьков 1654
Разрушение в доме
Разрушения в доме. Фото: телеграмм-канал Харьков 1654
Разрушение в доме
Разрушения в доме. Фото: телеграмм-канал Харьков 1654

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что в результате обстрела россиян, в Харькове уже восемь пострадавших. Люди получают помощь от медиков в больницах. У четырех из них среднее состояние, а у других — легкое.

Он также добавил, что повреждения получили медучреждение, многоэтажка, магазины и другие общественные места и транспорт. Глава ОГА подчеркнул, что все разрушения произошли исключительно в гражданской инфраструктуре.

Скриншот сообщения Синегубова
Скриншот поста Синегубова

Напомним, в Харькове объявлена воздушная тревога. В городе прогремела серия мощных взрывов вечером, 30 декабря.

Добавим, 29 декабря россияне нанесли более 20 ударов по Харькову ракетами С-300. Погиб по меньшей мере один человек.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

20 декабря 2023

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

19 декабря 2023

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

18 декабря 2023

11:54 Мудрик и Миколенко могут оказаться в одном клубе — это не Челси

Актуальное по теме