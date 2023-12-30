Россияне попали в жилой дом в центре Харькова

Разрушения в доме. Фото: телеграмм-канал Харьков 1654

Россияне совершили очередной обстрел Харькова. В городе раздавались громкие взрывы. В результате обстрела произошло попадание в жилой дом.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

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Попадание в жилой дом в Харькове 30 декабря

Терехов отметил, что в Харькове сегодня, 30 декабря, было слышно около пяти взрывов. В результате вражеской атаки произошло попадание воздушного оружия в жилой дом в центре города. Здание, по словам городского головы, серьезно разрушено. На месте возник пожар. Кроме того, есть разрушения гражданской инфраструктуры.

Скриншот поста Терехова

Местные телеграмм-каналы распространяют видео и фото с места событий. Как отмечают очевидцы, до сих пор слышно, как в доме, куда произошел прилет, осыпаются остатки. На место прибыли спасатели и медики.

"Фасад здания сильно поврежден. Все дома и заведения, которые находятся рядом, остались без окон", — сказал очевидец.

Стало известно, что разрушения получила гостиница Kharkiv Palace, которая находится на площади Свободы в Харькове.

Разрушения в доме. Фото: телеграмм-канал Харьков 1654

Разрушения в доме. Фото: телеграмм-канал Харьков 1654

Разрушения в доме. Фото: телеграмм-канал Харьков 1654

Разрушения в доме. Фото: телеграмм-канал Харьков 1654

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что в результате обстрела россиян, в Харькове уже восемь пострадавших. Люди получают помощь от медиков в больницах. У четырех из них среднее состояние, а у других — легкое.

Он также добавил, что повреждения получили медучреждение, многоэтажка, магазины и другие общественные места и транспорт. Глава ОГА подчеркнул, что все разрушения произошли исключительно в гражданской инфраструктуре.

Скриншот поста Синегубова

Напомним, в Харькове объявлена воздушная тревога. В городе прогремела серия мощных взрывов вечером, 30 декабря.

Добавим, 29 декабря россияне нанесли более 20 ударов по Харькову ракетами С-300. Погиб по меньшей мере один человек.