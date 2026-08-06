58 тисяч соціальних обідів: як Харків підтримує щодня своїх мешканців

Кухарі роздають обіди. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

Щодня у Харкові виконують просто титанічну роботу. 58 тисяч — саме стільки гарячих соціальних обідів тут готують кожного дня для тих, кому зараз найважче: пенсіонерів, людей із інвалідністю та тих, хто через війну втратив усе. Новини.LIVE провели цілий день із командою, яка виконує цю надважливу місію.

Про щоденну працю кухарів, шалені об'єми роботи та вдячність містян дізналася спеціальна кореспондетка Новини.LIVE Вероніка Марченко.

Як починається робота на кухні

Поки місто прокидається, тут вже з 5 ранку кипить робота. Працівники поспішають, але готують з душею. Обіди мають бути і гарячими, і по-справжньому смачними. Сьогодні за планом — овочевий суп з горошком, ароматна кукурудзяна каша та соковиті м'ясні биточки. Головне завдання команди — зробити все не просто максимально швидко, а й по-домашньому смачно.

"У нас у кожному пункті видачі харчування працює колектив. В цьому пункті, де ми знаходимося, працює колектив з чотирьох чоловік. Кухарі досвідчені, вони працюють в цій системі дуже давно. І ми бачимо, що це дуже потрібно. Люди вже приходять, як до себе додому. Ми знаємо всі їх вподобання", — головний інженер Олена Сухорукова.

Олена Сухорукова про колектив. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Приклад обіду. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Більшість працівників присвятили кулінарній справі десятки років, а дехто працює тут все своє життя. Для них це вже давно не просто робота за графіком, а справжнє покликання серця.

"40 років вже ось так працюю. Сьогодні відповідаю за кашу. За кашу, за суп, за узварчик і за всіх своїх робітників", — поділилася завідувачка виробництвом Юлія Лисенко.

Юлія Лисенко про роботу. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

"Дійсно, це шалена та неймовірна праця. І за цей час, коли ми розпочали видавати безкоштовну їжу, то ми зробили 45,5 млн порцій, які видали взагалі по місту. Це наша соціальна відповідальність перед людьми, які опинилися в скрутному становищі. Вони потребують, щоб у Харкові залишався безкоштовний проїзд. Потребують, щоб у них було безкоштовне харчування. Більшість із них — це вимушені переселенці, люди, які залишилися буквально без нічого", — зазначив мер міста Ігор Терехов.

Ігор Терехов про безкоштовні обіди. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Кухарі роблять випічку. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

"Тут готують з душею": хто щодня приходить по гарячі обіди

Одна з точок роздачі гарячих обідів — це харківський ліцей. Там вже з самого ранку шикується черга, щоб встигнути першими. Більшість із цих людей — переселенці, які через активні бойові дії вимушено залишили свої домівки.

"Я з Вовчанська. Все життя прожила там, виросла, дітей виховувала. Кожний день сюди приходимо. А моя подружка займає нам чергу", — розповіла Наталя.

Переселенка Наталя про життя у Харкові. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Кухар змащує випічку. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

300 кг каші за зміну: шалені об'єми роботи за один робочий день

Головна мотивація для кулінарів — це щира вдячність людей і розуміння, що їхня праця зараз життєво необхідна. Саме тому, окрім обідів, вони власноруч готують ще й запашну випічку. Робота забирає багато сил, проте меню ніколи не повторюється. Сьогодні це домашній хліб та пухкі фігурні булочки, а завтра з маком або повидлом.

"З п'ятої ранку починаємо працювати, готуємо тісто. На день ми десь випікаємо до 100 кг хліба і 1800 булок", — технолог Тетяна Дараган.

Тетяна Дараган про кількість роботи. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

"1800 порцій супу заплановано на сьогодні. За весь робочий день – це 300 кг каші і 1800 порцій супу", — підкреслила завідувачка виробництвом Юлія Лисенко.

Кухар перемішує їжу. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

39 пунктів турботи: як облаштована мережа роздачі обідів

"Спочатку ми розпочинали з 34-х пунктів. Зараз працює вже 39 пунктів, бо є такий попит. У школи завжди приходять люди. Вони спілкуються, вони отримують обіди, вони можуть виміряти тиск. Це певне психологічне розвантаження під час війни. І це дуже важливо", — мер міста Ігор Терехов.

Люди в черзі за обідом. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Першими на точку приходять волонтери, аби допомогти маломобільним людям та рознести їм обіди. Більшість із цих помічників свого часу теж тікали від війни, а сьогодні, вже налагодивши життя в Харкові, хочуть стати опорою для інших.

"Сама зіткнулася з цією проблемою, залишилася одна з дітьми, переселенка. Зараз я вже більше знаю, куди піти, що зробити. Тому сюди ми приходимо, забираємо їжу і приносимо людям. Роздаємо її в нас уже в гуртожитку таким же переселенцям, як і я", — розповіла волонтерка Тетяна.

Волонтерка Тетяна про власний досвід. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

"Я, наприклад, беру їжу чотирьом маломобільним людям. Вони тут неподалік проживають. Це люди і на крісла колісних, і з милицями, які взагалі не можуть ходити. Різні люди", — волонтерка Олена.

Волонтерка Олена про допомогу іншим. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Жінка на кухні. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Цей пункт видачі вже давно як місце сили та єднання. Величезна заслуга в організації цього процесу належить керівництву ліцею, на базі якого і працює один із пунктів видачі.

"Коли постало питання, чи ми будемо залучатися до програм організації ось такого пункту гарячого харчування, наша команда вчителів однозначно сказала: "Так, будемо". Бо ми цим займалися, бо ми відчували потребу, бо люди нас знають. Знаєте, це обличчя Харкова. Він давно такий був. Він надавав допомогу усім, хто цього потребує. І разом з нашим КП "Дитяче харчування" ми об'єдналися. Зараз на роздачі виключно працівники ліцею, які допомагають на видачі гарячих обідів", — зазначила директор ліцею Наталя Шкурапет.

Наталя Шкурапет про програму. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

"Єдине місто, яке так дбає про своїх мешканців": як Харків шукає фінансову підтримку

За цей час вони стали справжньою родиною, де знають радощі і проблеми кожного. Всі відвідувачі точно знають розклад, мають свої кулінарні вподобання і щодня не втомлюються дякувати команді за цю важливу роботу.

"Це єдине місто України, яке так дбає про своїх мешканців. І дуже приємно чути слова подяки в адрес міського голови, в адрес з кухарів. Це найбільша нагорода для нас", — головний інженер Ірина Гонтаренко.

Ірина Гонтаренко про слова вдячності. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Попри щоденні виклики та обстріли, місто постійно шукає нові варіанти фінансування та залучає партнерів.

"Спочатку проєкт працював виключно за рахунок коштів міжнародних партнерів та соціально-відповідального бізнесу, але з часом ми все частіше розуміли, що не витримуємо цього навантаження. Я звернувся до депутатів Харківської міської ради, вони мене підтримали і виділили кошти. Потрібно шукати допомогу і звертатися до міжнародних партнерів, але зараз ми використовуємо виключно кошти міського бюджету", — розповів Ігор Терехов.

Кухарі насипають їжу. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Завтра цей шалений процес почнеться знову. Нове меню, продукти та нові 58 000 обідів. І для міста, яке щодня тримається попри все, така робота стає значно більшим, ніж просто соціальна допомога. Це спосіб підтримати людей та дати відчуття міста, яке ніколи не залишає своїх.

Робітник на кухні. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Нагадаємо, нещодавно мер Харкова підкреслив, що у центрі політики підтримки ВПО мають бути житло та працевлаштування. Окрім цього, він запропонував на державному рівні зробити 25 лютого Днем вимушено переміщених осіб.

Раніше Терехов зазначив, що місто продовжує залишатися прихистком для людей із небезпечних регіонів. Тут для них працює система підтримки та базова допомога. Переселенцям надають житло, харчування та гуманітарні послуги.



