Активность окупантов уменьшилась — в ВСУ рассказали о ситуации возле Волчанска
Военный Юрий Федоренко рассказал, что активность российских оккупантов на Волчанском направлении Харьковщины несколько уменьшилась. По его словам, противник хоть и продолжает штурмовать близ Волчанска, но интенсивность наступательных действий уже не такая, как это было в первые дни.
Об этом командир батальон ударных БпАК "Ахиллес" 92-й ОШБр в эфире телемарафона.
Наступление оккупантов поблизости Волчанска
"Противник продолжает совершать ударно-штурмовые действия, накапливает живую силу, применяет бронированную технику. Но менее интенсивно, чем это было в первые дни пересечения границы", — сказал Федоренко, комментируя общую ситуацию на Волчанском направлении.
Он добавил, что враг успеха не имеет. Тем временем Силы обороны смогли улучшить свои позиции.
"Мы очень близки к тому, чтобы ситуацию в полной мере купировать на том направлении, где выполняем боевые задания", — сказал Федоренко.
Ситуация в волчанске — последние новости
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что российские обстрелы Волчанска не прекращаются. В частности, ранен руководитель администрации населенного пункта.
В Генштабе отметили, что Силы обороны осуществляют зачистку улиц на севере Волчанская, не давая противнику закрепиться.
По состоянию на 16 мая в Волчанске шли бои в жилом секторе.
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