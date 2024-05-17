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Активность окупантов уменьшилась — в ВСУ рассказали о ситуации возле Волчанска

17 мая 2024 14:22
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Активность окупантов уменьшилась — в ВСУ рассказали о ситуации возле Волчанска
Последствия обстрелов Волчанска. Фото: прокуратура Харьковщины
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Военный Юрий Федоренко рассказал, что активность российских оккупантов на Волчанском направлении Харьковщины несколько уменьшилась. По его словам, противник хоть и продолжает штурмовать близ Волчанска, но интенсивность наступательных действий уже не такая, как это было в первые дни.

Об этом командир батальон ударных БпАК "Ахиллес" 92-й ОШБр в эфире телемарафона.

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"Противник продолжает совершать ударно-штурмовые действия, накапливает живую силу, применяет бронированную технику. Но менее интенсивно, чем это было в первые дни пересечения границы", — сказал Федоренко, комментируя общую ситуацию на Волчанском направлении.

Он добавил, что враг успеха не имеет. Тем временем Силы обороны смогли улучшить свои позиции.

"Мы очень близки к тому, чтобы ситуацию в полной мере купировать на том направлении, где выполняем боевые задания", — сказал Федоренко.

Ситуация в волчанске — последние новости

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что российские обстрелы Волчанска не прекращаются. В частности, ранен руководитель администрации населенного пункта.

В Генштабе отметили, что Силы обороны осуществляют зачистку улиц на севере Волчанская, не давая противнику закрепиться.

По состоянию на 16 мая в Волчанске шли бои в жилом секторе.

война
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Харьков
россияне
Харьковская область
оккупанты
война в Украине

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