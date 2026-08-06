Аномальна спека сягне піка: погода на Харківщині на завтра

Люди на вулиці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

Завтра, 7 серпня, Харківську область охопить найсильніша хвиля спеки цього літа. У регіоні утримуватиметься суха та сонячна погода з піковими температурними показниками, проте вже цими вихідними синоптики прогнозують довгоочікувані зливи та грози, які принесуть суттєве охолодження.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Прогноз на 7 серпня

У п'ятницю, 7 серпня, на Харківщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3–8 м/с.

По області: вночі температура повітря становитиме +19…+24 °С, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до екстремальних +33…+38 °С.

У Харкові: нічна температура буде в межах +20…+22 °С без істотних опадів. Вдень очікується виснажлива спека — температура повітря сягне +35…+37 °С.

Пожежна небезпека у регіоні

У зв'язку з тривалою відсутністю опадів та аномальним потеплінням ситуація з пожежною небезпекою в області 7 серпня залишається критичною. Згідно з даними синоптиків, надзвичайний (п'ятий) клас небезпеки охопив майже всі райони: Харків, Золочів, Богодухів, Коломак, Берестин, Лозову, Слобожанське та Великий Бурлук. Водночас лише в районі Ізюма зафіксовано високий (четвертий) рівень. Рятувальники закликають жителів області бути надзвичайно пильними та дотримуватися правил пожежної безпеки на відкритих територіях.

Прогноз на 8–11 серпня

Спекотна погода протримається до вихідних, після чого на зміну задусі прийдуть грозові дощі та довгоочікувана свіжість:

8 серпня: прогнозують мінливу хмарність. Вночі без істотних опадів, а вдень очікується короткочасний дощ (місцями значний), гроза, град та шквал до 15–20 м/с. Вітер північний, 7–12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +18…+23 °С, вдень — +31…+36 °С.

9 серпня: збережеться мінлива хмарність, місцями пройде невеликий короткочасний дощ з грозою. Вітер північний, 7–12 м/с. Нічна температура знизиться до +16…+21 °С, а вдень спека спаде до приємних +25…+30 °С.

10 серпня: передбачається мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-східний, 5–10 м/с. Температура повітря становитиме вночі +14…+19 °С, а вдень утримуватиметься комфортна температура +24…+29 °С.

11 серпня: очікується малохмарна погода без опадів. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с. Нічна температура повітря становитиме +12…+17 °С, а вдень повітря прогріється до +25…+30 °С.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Харкові на Журавлівському острові завершили облаштування першої пляжної зони, а найближчим часом там з'являться два пляжі. Нові місця для відпочинку планують облаштувати вздовж вулиць Нескорених і Барабашова. Для благоустрою території комунальники встановили нові безкоштовні шезлонги.

Також Новини.LIVE писали, що у Харкові планують капітально оновити сквер Тихонова на вулиці Клочківській, 3. Замість звичайної зеленої зони хочуть створити сучасний арт-простір із новими зонами відпочинку, арт-об'єктами, додатковим озелененням та велодоріжкою, яка з'єднає сквер із Університетською гіркою.