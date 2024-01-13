Армия РФ атаковала жилой сектор в селе Харьковской области — есть значительные разрушения

Последствия российских обстрелов в Харьковской области. Фото: Харьковская областная прокуратура

Российские оккупанты обстреляли частный жилой сектор в селе Веселое, что на в Харьковской области. Произошло это сегодня, 13 января, около 09:30.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

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Последствия российских обстрелов 13 января в Харьковской области

Отмечается, что прокуроры начали досудебное расследование из-за нарушения законов и обычаев войны со стороны РФ.

Правоохранители документируют последствия российских обстрелов в Харьковской области. Фото: Харьковская областная прокуратура

Как известно, в результате очередной российской атаки были повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

Правоохранители документируют последствия российских обстрелов в Харьковской области. Фото: Харьковская областная прокуратура

Чем атаковали оккупанты

По предварительной информации, захватчики нанесли удар по населенному пункту, используя авиабомбу.

Последствия российских обстрелов в Харьковской области. Фото: Харьковская областная прокуратура

"Правоохранители изъяли обломки боеприпаса и задокументировали последствия вооруженной агрессии РФ", — добавили в сообщении.

Последствия российских обстрелов в Харьковской области. Фото: Харьковская областная прокуратура

Напомним, ранее тактическая армейская авиация России снова нанесла авиаудар по гражданской инфраструктуре Купянского района Харьковской области. Прокуратура инициировала досудебное расследование.

Также начальник прессслужбы штурмовой бригады "Стальная граница" подполковник Иван Шевцов заявил, что российские захватчики накапливают боеприпасы на Купянском направлении. Об этом свидетельствует уменьшение количества обстрелов украинских позиций.