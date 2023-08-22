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Армія РФ обстріляла Харківщину: чи є постраждалі

22 серпня 2023 22:40
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Армія РФ обстріляла Харківщину: чи є постраждалі
Наслідки російських атак у Харківській області 16 серпня. Ілюстративне фото: Олег Синєгубов
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Росіяни вчергове обстріляли Харківську область. Окупанти нанесли удар по населеному пункту Чкаловське, що в Чугуївському районі.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Наслідки атаки

"Попердньо зафіксували 2 влучання у нежитлове приміщення. Є руйнування, без пожежі. Інформація щодо постраждалих уточнюється. На місці працюють екстрені служби", — зазначив він. 

Скриншот допису

Обстріли регіону

20 серпня протягом всього дня ворог безперервно з артилерії обстрілював м. Куп'янськ. Також під вогнем окупантів перебували населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області.

Також в той день російські окупанти обстріляли Вовчанськ Харківської області. Вони атакували територію лікувального закладу та приватного сектору міста. 

Нагадаємо, попри те, що на Куп'янщині збільшилась територія "сірої зони", ЗСУ не втратили жодного населеного пункту. Українські захисники дають гідну відсіч ворогу.

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