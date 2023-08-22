Армия РФ обстреляла Харьковскую область: есть ли пострадавшие
Россияне в очередной раз обстреляли Харьковскую область. Оккупанты нанесли удар по населенному пункту Чкаловское, что в Чугуевском районе.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Последствия атаки
"Предварительно зафиксировали 2 попадания в нежилое помещение. Есть разрушение, без пожара. Информация о пострадавших уточняется. На месте работают экстренные службы", — отметил он.
Обстрелы региона
20 августа в течении всего дня враг непрерывно из артиллерии обстреливал г. Купянск. Также под огнем оккупантов находились населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов области.
Также в тот день российские оккупанты обстреляли Волчанск Харьковской области. Они атаковали территорию лечебного учреждения и частного сектора города.
Напомним, несмотря на то, что в Купянском районе увеличилась территория "серой зоны", ВСУ не потеряли ни одного населенного пункта. Украинские защитники дают достойный отпор врагу.