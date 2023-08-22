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Армия РФ обстреляла Харьковскую область: есть ли пострадавшие

22 августа 2023 22:40
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Армия РФ обстреляла Харьковскую область: есть ли пострадавшие
Последствия атак в Харьковской области 16 августа. Иллюстративное фото: Олег Синегубов
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Россияне в очередной раз обстреляли Харьковскую область. Оккупанты нанесли удар по населенному пункту Чкаловское, что в Чугуевском районе.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Последствия атаки

"Предварительно зафиксировали 2 попадания в нежилое помещение. Есть разрушение, без пожара. Информация о пострадавших уточняется. На месте работают экстренные службы", — отметил он.

Скриншот сообщения

Обстрелы региона

20 августа в течении всего дня враг непрерывно из артиллерии обстреливал г. Купянск. Также под огнем оккупантов находились населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов области.

Также в тот день российские оккупанты обстреляли Волчанск Харьковской области. Они атаковали территорию лечебного учреждения и частного сектора города.

Напомним, несмотря на то, что в Купянском районе увеличилась территория "серой зоны", ВСУ не потеряли ни одного населенного пункта. Украинские защитники дают достойный отпор врагу.

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