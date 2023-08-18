На Куп’янщині збільшилася "сіра зона", — Синєгубов

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Фото: скриншот

Попри те, що на Куп'янщині збільшилась територія "сірої зони", ЗСУ не втратили жодного населеного пункту. Українські захисники дають гідну відсіч ворогу.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Збільшення "сірої зони", як каже Синєгубов, і призвело до того, що населення довелося евакуювати.

"Ми чітко розуміємо, хто проти нас стоїть, на яких позиціях. На сьогодні ми не втратили жодних позицій. Лише збільшилася "сіра зона", розширилося поле битви і, відповідно, стало більше військ, зокрема наших. Відбувається більше артилерійських дуелей. Саме тому ми проводимо евакуацію цивільних. Але жоден населений пункт ми не втратили", — розповів Олег Синєгубов.

І додав, що безперервно триває робота над укріпленням оборонних рубежів Харківщини.

"Укріплення посилюється відповідно до тих загроз, які ми потенційно бачимо на Лиманському, Куп'янському напрямку. Побудова фортифікаційних споруд — це наразі для нас один із пріоритетів, тому що маємо по максимуму сприяти українським військовим. Це стосується обороноздатності всієї нашої території", — наголосив Синєгубов.

Нагадаємо, протягом минулої доби від ворожих обстрілів потерпали населені пункти Чугуївського та Куп'янського районів на Харківщині. Зокрема, під час атаки по місту Куп'янськ загинула 61-річна жінка і ще одна зазнала поранення.

Додамо, що до цього росіяни два дні поспіль обстрілювали Куп'янськ на Харківщині.