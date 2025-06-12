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Главная Харьков Атака на Харьков 7 июня — под завалами нашли шестую жертву

Атака на Харьков 7 июня — под завалами нашли шестую жертву

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Дата публикации 12 июня 2025 21:55
В Харькове нашли шестого погибшего от атаки РФ 7 июня
Спасатели на руинах предприятия. Фото: ГСЧС
Ключові моменти Атака на Харьков 7 июня

В Харькове в четверг, 12 июня, из-под завалов предприятия достали тело шестой жертвы российской атаки. Она погибла в результате удара по городу 7 июня.

Об этом сообщил мэр Игорь Терехов в Telegram.

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"Только что на месте субботнего удара по гражданскому предприятию найдено тело шестого человека, который считался пропавшим", — отметил городской голова.

Терехов добавил, что на месте атаки завершена поисковая операция, которая длилась несколько последних дней.

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Скриншот поста Терехова

Напомним, вчера спасатели деблокировали из-под завалов харьковского предприятия трех человек, погибших от атаки РФ.

Поисковая операция на месте удара началась 7 июня, было известно о шести работниках, которые оказались заблокированными под обломками.

Харьков обстрелы Игорь Терехов война в Украине атака погибшие
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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