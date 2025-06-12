Наслідки удару РФ по Золочеву 12 червня — врятували матір із дитиною

Рятувальники дістали постраждалих з-під завалів. Фото: ДСНС Харківської області

Російські загарбники атакували село Золочів Харківської області в четвер, 12 червня. Внаслідок цього є постраждалі та руйнування. Рятувальникам вдалося витягти з-під завалів жінку з маленьким сином.

Про це повідомляє ДСНС України в Telegram.

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Порятунок постраждалих. Фото: ДСНС Харківської області

Наслідки удару РФ по Золочеву 12 червня

"Сьогодні вдень с. Золочів Богодухівського району зазнало російських авіаударів. Внаслідок влучання авіабомби частково зруйновано два житлових будинки та надвірні споруди. Під уламками напівзруйнованого погреба опинилися жінка та її 11-річний син", — зазначили рятувальники.

Рятувальники розбирають завали. Фото: ДСНС Харківської області

Працівники ДСНС разом із поліцейськими врятували постраждалих та передали їх медикам.

Внаслідок російського удару поранення отримали п'ятеро місцевих мешканців, серед них — дитина.

Зруйнований будинок та погріб. Фото: ДСНС Харківської області

Нагадаємо, що за добу 11-12 червня Росія обстріляла Харків та дев'ять населених пунктів області. Через атаку постраждали люди, пошкоджено житлові будинки.

Також ми повідомляли, що російські загарбники вдарили по Харкову й у ніч проти 12 червня. Внаслідок атаки безпілотниками 14 мешканців отримали травми, в кількох районах міста розгорілися пожежі — зайнялися будинки, торгові точки та автівки.

Додамо, що РФ б'є не лише по цивільних, а й по саперах, які розміновують регіон. Так, в Ізюмському районі Харківщини загинув сапер-механік ДСНС Василь Белінський. Двоє його колег — поранені.