Росія атакувала житлову забудову Харкова 27 червня

Атака на Харків — Терехов повідомив про влучання по житловій забудові
Російські загарбники у четвер, 27 червня, вчергове обстріляли Харків. Під час ворожої атаки зафіксовано влучання по житловій забудові міста.
Про це повідомив мер Ігор Терехов у Telegram.
Обстріл Харкова 27 червня
Спочатку Терехов написав, що влучання сталося по одному з корпусів вищого навчального закладу. Однак згодом він уточнив, що постраждав район житлової забудови — "приліт" зафіксовано по приватних житлових будинках, деякі з них були зруйновані.
Також за попередньою інформацією, пошкоджено гуртожиток одного з вищих навчальних закладів Харкова.
"Інформації щодо загиблих та постраждалих не надходило", — додав мер.
Водночас голова ОВА Олег Синєгубов також заявив, що станом на 16:20 інформації про постраждалих внаслідок російського удару не надходило. За його даними, влучання відбулося у Київському районі міста.
Крім того, вибуховою хвилею було пошкоджене скління вікон у двох корпусах вищого навчального закладу, обійшлося без постраждалих.
Зазначимо, що станом на 16:20 повітряна тривога оголошена у Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях та в Криму.
Раніше ми писали, що у Харкові лунали вибухи. Повітряні сили попереджали мешканців міста про загрозу застосування балістики.
Крім того, внаслідок атак російських окупантів на Харківську область протягом останньої доби було поранено 12 людей.
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