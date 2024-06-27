Росія атакувала житлову забудову Харкова 27 червня

Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: скриншот з відео

Російські загарбники у четвер, 27 червня, вчергове обстріляли Харків. Під час ворожої атаки зафіксовано влучання по житловій забудові міста.

Про це повідомив мер Ігор Терехов у Telegram.

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Обстріл Харкова 27 червня

Спочатку Терехов написав, що влучання сталося по одному з корпусів вищого навчального закладу. Однак згодом він уточнив, що постраждав район житлової забудови — "приліт" зафіксовано по приватних житлових будинках, деякі з них були зруйновані.

Також за попередньою інформацією, пошкоджено гуртожиток одного з вищих навчальних закладів Харкова.

"Інформації щодо загиблих та постраждалих не надходило", — додав мер.

Скриншот допису Терехова

Водночас голова ОВА Олег Синєгубов також заявив, що станом на 16:20 інформації про постраждалих внаслідок російського удару не надходило. За його даними, влучання відбулося у Київському районі міста.

Скриншот допису Синєгубова

Крім того, вибуховою хвилею було пошкоджене скління вікон у двох корпусах вищого навчального закладу, обійшлося без постраждалих.

Скриншот допису Синєгубова

Зазначимо, що станом на 16:20 повітряна тривога оголошена у Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях та в Криму.

Карта повітряних тривог alerts.in.ua

Раніше ми писали, що у Харкові лунали вибухи. Повітряні сили попереджали мешканців міста про загрозу застосування балістики.

Крім того, внаслідок атак російських окупантів на Харківську область протягом останньої доби було поранено 12 людей.