Россия атаковала жилую застройку Харькова 27 июня

Атака на Харьков — Терехов сообщил о попадании по жилой застройке
Российские захватчики в четверг, 27 июня, в очередной раз обстреляли Харьков. Во время вражеской атаки зафиксировано попадание по жилой застройке города.
Об этом сообщил мэр Игорь Терехов в Telegram.
Обстрел Харькова 27 июня
Сначала Терехов написал, что попадание произошло по одному из корпусов высшего учебного заведения. Однако позже он уточнил, что пострадал район жилой застройки — "прилет" зафиксирован по частным жилым домам, некоторые из них были разрушены.
Также по предварительной информации, повреждено общежитие одного из высших учебных заведений Харькова.
"Информации о погибших и пострадавших не поступало", — добавил мэр.
В то же время глава ОВА Олег Синегубов также заявил, что по состоянию на 16:20 информации о пострадавших в результате российского удара не поступало. По его данным, попадание произошло в Киевском районе города.
Кроме того, взрывной волной было повреждено остекление окон в двух корпусах высшего учебного заведения, обошлось без пострадавших.
Отметим, что по состоянию на 16.20 воздушная тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях и в Крыму.
Раньше мы писали, что в Харькове раздавались взрывы. Воздушные силы предупреждали жителей города об угрозе применения баллистики.
Кроме того, в результате атак российских оккупантов на Харьковскую область в течение последних суток были ранены 12 человек.
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