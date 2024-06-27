Россия атаковала жилую застройку Харькова 27 июня

Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: скриншот с видео

Российские захватчики в четверг, 27 июня, в очередной раз обстреляли Харьков. Во время вражеской атаки зафиксировано попадание по жилой застройке города.

Об этом сообщил мэр Игорь Терехов в Telegram.

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Обстрел Харькова 27 июня

Сначала Терехов написал, что попадание произошло по одному из корпусов высшего учебного заведения. Однако позже он уточнил, что пострадал район жилой застройки — "прилет" зафиксирован по частным жилым домам, некоторые из них были разрушены.

Также по предварительной информации, повреждено общежитие одного из высших учебных заведений Харькова.

"Информации о погибших и пострадавших не поступало", — добавил мэр.

Скриншот сообщения Терехова

В то же время глава ОВА Олег Синегубов также заявил, что по состоянию на 16:20 информации о пострадавших в результате российского удара не поступало. По его данным, попадание произошло в Киевском районе города.

Скриншот сообщения Синегубова

Кроме того, взрывной волной было повреждено остекление окон в двух корпусах высшего учебного заведения, обошлось без пострадавших.

Скриншот сообщения Синегубова

Отметим, что по состоянию на 16.20 воздушная тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях и в Крыму.

Карта воздушных тревог alerts.in.ua

Раньше мы писали, что в Харькове раздавались взрывы. Воздушные силы предупреждали жителей города об угрозе применения баллистики.

Кроме того, в результате атак российских оккупантов на Харьковскую область в течение последних суток были ранены 12 человек.