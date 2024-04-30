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У Харкові зросла кількість поранених внаслідок атаки РФ

30 квітня 2024 17:17
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Харкові зросла кількість поранених внаслідок атаки РФ
Наслідки російського обстрілу Харкова 30 квітня. Фото: t.me/synegubov
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти у вівторок, 30 квітня, атакували Харків. Внаслідок обстрілу загинув один чоловік, ще десять людей — отримали травми.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у Telegram.

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Внаслідок ворожого авіаудару по Київському району Харкова отримали травми шестеро людей. Серед них:

  • двоє чоловіків;
  • двоє жінок;
  • двоє поліцейських.

Уламками та вибуховою хвилею пошкоджено щонайменше 46 гаражів. Внаслідок атаки РФ три авто згоріло, ще десять — пошкоджено. 

"Загалом внаслідок сьогоднішньої атаки ворога по місту загинув один чоловік, ще десять — травмовано", — йдеться у повідомленні.

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Допис Харківської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, російська армія 30 квітня завдала удару авіаційною бомбою по Харкову. Загинув 24-річний цивільний чоловік, який працював на підприємстві — під час удару він був на роботі та отримав уламкове поранення.

Також мер Харкова Ігор Терехов розповів, що внаслідок атак росіян керованими авіабомбами по місту сьогодні постраждало два райони. Пошкоджено комунальне майно та приватні автівки. 

війна
Харків
обстріли
прокуратура
окупанти

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