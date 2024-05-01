Атака на Харьков — Терехов рассказал, куда попали оккупанты
Российские военные в среду, 1 апреля, в очередной раз атаковали Харьков. Враг попал в частный дом на окраине города.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.
Обстрел Харькова 1 мая
По предварительной информации, в результате российской атаки случился "прилет" в частный дом на окраине Харькова.
Мэр города отметил, что уточняется информация о пострадавших и разрушениях.
Ранее Терехов сообщал о взрывах в городе и призвал харьковчан соблюдать осторожность, поскольку есть угроза повторных "прилетов".
А Воздушные силы предупреждали о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Харьковщине.
Также мы писали, что 30 апреля россияне нанесли удар авиационной бомбой по Харькову. В результате обстрела известно об одном погибшем и десяти раненых.
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