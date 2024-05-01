Атака на Харьков — Терехов рассказал, куда попали оккупанты

Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: Facebook

Российские военные в среду, 1 апреля, в очередной раз атаковали Харьков. Враг попал в частный дом на окраине города.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.

Читайте также:

Обстрел Харькова 1 мая

По предварительной информации, в результате российской атаки случился "прилет" в частный дом на окраине Харькова.

Мэр города отметил, что уточняется информация о пострадавших и разрушениях.

Скриншот поста Терехова

Ранее Терехов сообщал о взрывах в городе и призвал харьковчан соблюдать осторожность, поскольку есть угроза повторных "прилетов".

А Воздушные силы предупреждали о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Харьковщине.

Скриншот сообщения Воздушных сил

Также мы писали, что 30 апреля россияне нанесли удар авиационной бомбой по Харькову. В результате обстрела известно об одном погибшем и десяти раненых.