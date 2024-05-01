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Атака на Харьков — Терехов рассказал, куда попали оккупанты

1 мая 2024 10:54
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Атака на Харьков — Терехов рассказал, куда попали оккупанты
Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: Facebook
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские военные в среду, 1 апреля, в очередной раз атаковали Харьков. Враг попал в частный дом на окраине города.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.

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По предварительной информации, в результате российской атаки случился "прилет" в частный дом на окраине Харькова.

Мэр города отметил, что уточняется информация о пострадавших и разрушениях.

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Скриншот поста Терехова

Ранее Терехов сообщал о взрывах в городе и призвал харьковчан соблюдать осторожность, поскольку есть угроза повторных "прилетов".

А Воздушные силы предупреждали о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Харьковщине.

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Скриншот сообщения Воздушных сил

Также мы писали, что 30 апреля россияне нанесли удар авиационной бомбой по Харькову. В результате обстрела известно об одном погибшем и десяти раненых.

Харьков
обстрелы
Игорь Терехов
оккупанты
война в Украине

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