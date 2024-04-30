Авіаудар по Харкову — у ДСНС показали жахливі наслідки обстрілу

Наслідки обстрілу. Фото: ДСНС

Російські загарбники обстріляли Харків у вівторок, 30 квітня. Під прицілом ворога опинилася цивільна інфраструктура у Київському та Холодногірському районах міста. Внаслідок обстрілу одна людина загинула, також є загиблі.

У ДСНС показали наслідки удару.

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Зазначається, що у Київському районі потужний вибух пошкодив адміністративні будівлі, а також понад 40 приватних гаражів, з яких у трьох виникла пожежа. Крім того, загорілися три легкові автомобілі, пошкоджені ще шість.

У той же час у Холодногірському районі через удар ворожою бомбою пошкоджені дві цивільні будівлі.

Наслідки обстрілу. Фото: ДСНС

Наслідки обстрілу. Фото: ДСНС

Наслідки обстрілу. Фото: ДСНС

Нагадаємо, вранці 30 квітня повітряна тривога лунала у Харкові та області через загрозу балістичного обстрілу та застосування керованих авіаційних бомб.

Згодом стало відомо, що армія РФ завдала удару по Холодногірському та Київському районах міста. За уточненою інформацією, внаслідок атаки загинула одна людина.