Терехов уточнив інформацію щодо загиблих внаслідок авіаудару по Харкову

Швидка допомога на місці атаки. Ілюстративне фото: Суспільне Харків

Російські загарбники у вівторок, 30 квітня, вдарили авіабомбою по Харкову. За уточненою інформацією, внаслідок атаки загинула одна людина.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов у Telegram.

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Удар по Харкову 30 квітня

"Уточнена інформація щодо постраждалих. Загиблий один, семеро поранених", — написав він.

Раніше міський голова зазначав, що кількість постраждалих від ранкового удару по Харкову зростає та повідомляв, що двоє людей загинули.

Скриншот допису Терехова

Нагадаємо, у Харкові та області сьогодні оголосили повітряну тривогу через загрозу балістичного обстрілу та застосування керованих авіаційних бомб.

Також ми писали, що влучання знову відбулося в районі житлової забудови у Київському районі Харкова. Зокрема, удари зафіксовані біля паркової зони.

За даними голови ОВА Олега Синєгубова, ворог вдарив по Харкову авіаційними бомбами. Про це таку загрозу раніше попереджали Повітряні сили.