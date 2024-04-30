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Терехов уточнив інформацію щодо загиблих внаслідок авіаудару по Харкову

30 квітня 2024 11:19
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Терехов уточнив інформацію щодо загиблих внаслідок авіаудару по Харкову
Швидка допомога на місці атаки. Ілюстративне фото: Суспільне Харків
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські загарбники у вівторок, 30 квітня, вдарили авіабомбою по Харкову. За уточненою інформацією, внаслідок атаки загинула одна людина.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов у Telegram.

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"Уточнена інформація щодо постраждалих. Загиблий один, семеро поранених", — написав він.

Раніше міський голова зазначав, що кількість постраждалих від ранкового удару по Харкову зростає та повідомляв, що двоє людей загинули.

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Скриншот допису Терехова

Нагадаємо, у Харкові та області сьогодні оголосили повітряну тривогу через загрозу балістичного обстрілу та застосування керованих авіаційних бомб.

Також ми писали, що влучання знову відбулося в районі житлової забудови у Київському районі Харкова. Зокрема, удари зафіксовані біля паркової зони.

За даними голови ОВА Олега Синєгубова, ворог вдарив по Харкову авіаційними бомбами. Про це таку загрозу раніше попереджали Повітряні сили.

Харків
обстріли
Ігор Терехов
війна в Україні
авіабомба

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