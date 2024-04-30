Терехов уточнив інформацію щодо загиблих внаслідок авіаудару по Харкову
Російські загарбники у вівторок, 30 квітня, вдарили авіабомбою по Харкову. За уточненою інформацією, внаслідок атаки загинула одна людина.
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов у Telegram.
Удар по Харкову 30 квітня
"Уточнена інформація щодо постраждалих. Загиблий один, семеро поранених", — написав він.
Раніше міський голова зазначав, що кількість постраждалих від ранкового удару по Харкову зростає та повідомляв, що двоє людей загинули.
Нагадаємо, у Харкові та області сьогодні оголосили повітряну тривогу через загрозу балістичного обстрілу та застосування керованих авіаційних бомб.
Також ми писали, що влучання знову відбулося в районі житлової забудови у Київському районі Харкова. Зокрема, удари зафіксовані біля паркової зони.
За даними голови ОВА Олега Синєгубова, ворог вдарив по Харкову авіаційними бомбами. Про це таку загрозу раніше попереджали Повітряні сили.
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