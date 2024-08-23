Росія здійснила обстріл Куп'янська-Вузлового з РСЗВ - прокуратура зафіксувала докази

Наслідки атаки. Фото: Харківська обласна прокуратура

Російські війська у п'ятницю, 23 серпня, здійснили удар по селищу Куп'янськ-Вузловий у Харківській області. Внаслідок терористичної атаки загинули двоє людей та ще двоє — отримали поранення.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у Telegram.

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Сьогодні близько 12:20 війська Росії знову обстріляли Купʼянськ-Вузловий. Відомо, що загиблі це двоє чоловіків віком 58 та 51 років.

Наслідки атаки. Фото: Харківська обласна прокуратура

Наслідки атаки. Фото: Харківська обласна прокуратура

Також було поранено двох жінок: 42-річна отримала уламкове поранення, а 63-річна — гостру реакцію на стрес. Водночас через обстріл пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди, магазини, аптеку та авто.

Наслідки атаки. Фото: Харківська обласна прокуратура

Наслідки атаки. Фото: Харківська обласна прокуратура

За попередніми даними прокуратури, російська армія вдарила по населеному пункту з РСЗВ. Було розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.