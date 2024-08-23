Россия произвела обстрел Купянска-Узлового из РСЗО - прокуратура зафиксировала доказательства

Последствия атаки. Фото: Харьковская областная прокуратура

Российские войска в пятницу, 23 августа, нанесли удар по поселку Купянск-Узловой в Харьковской области. В результате террористической атаки погибли два человека и еще два — получили ранения.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Telegram.

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Сегодня около 12:20 войска России снова обстреляли Купянск-Узловой. Известно, что погибшие — это двое мужчин в возрасте 58 и 51 года.

Последствия атаки. Фото: Харьковская областная прокуратура

Последствия атаки. Фото: Харьковская областная прокуратура

Также были ранены две женщины: 42-летняя получила обломочное ранение, а 63-летняя — острую реакцию на стресс. В то же время из-за обстрелов повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, магазины, аптека и авто.

Последствия атаки. Фото: Харьковская областная прокуратура

Последствия атаки. Фото: Харьковская областная прокуратура

По предварительным данным прокуратуры, российская армия ударила по населенному пункту из РСЗО. Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.