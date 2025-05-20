Удар РФ по рынку "Барабашово" в Харькове — какие последствия

Атака на рынок "Барабашово" — мэр Харькова сообщил о последствиях
Городской голова Харькова Игорь Терехов рассказал о последствиях российской атаки на рынок "Барабашово" 6 мая. По его словам, в результате последнего удара РФ по рынку "Барабашово" в Харькове уничтожен ряд, где продавались детские игрушки и канцелярские товары.
Об этом мэр Харькова рассказал в эфире День.LIVE во вторник, 20 мая.
Удар по рынку "Барабашово" — что известно о последствиях
Городской голова Харькова отметил, что это далеко не первый обстрел рынка "Барабашово". По его словам, пострадало много предприятий, ведь было закуплено немало товара, и эти ряды активно работали.
"Я обратился к руководству рынка. Они предоставляют этим предпринимателям новые места. Товар, к сожалению, вернуть невозможно, потому что он сгорел дотла", — сообщил Терехов.
Также он отметил, что сейчас все продовольственные рынки, которые есть в Харькове, работают.
"Продовольственные рынки в Харькове функционируют, работают все продовольственные рынки, которые есть в городе Харькове. Что касается рынка вблизи метро Барабашово, то хочу напомнить, что это не первый прилет по этому рынку, и очень много разрушено. К сожалению, под атакой оказался ряд, который торговал детскими игрушками, канцелярскими товарами и бытовой химией", — рассказал мэр Харькова.
Напомним, что ночью 6 мая российские оккупанты массированно обстреляли Харьков ударными дронами. Под вражеской атакой оказался и рынок "Барабашово".
Новини.LIVE побывали в Харькове на месте российской атаки и показали фоторепортаж последствий удара по рынку "Барабашово".
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