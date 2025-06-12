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Головна Харків Атака РФ на Харків — кількість загиблих зросла

Атака РФ на Харків — кількість загиблих зросла

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Дата публікації: 12 червня 2025 11:06
Обстріл Харкова 7 червня — зросла кількість загиблих
Пошуково-рятувальні роботи у Харкові після атаки РФ 7 червня. Фото: ДСНС/Telegram
Ключові моменти Атака РФ на Харків 7 червня — кількість загиблих зростає

У суботу, 7 червня, російські війська завдали масованого удару по цивільному об'єкту в Харкові. Внаслідок ворожого обстрілу кількість загиблих продовжує зростати, вже відомо щонайменше про п'ятеро осіб.

Про це інформує очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

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Атака РФ на Харків
Пошуково-рятувальні роботи у Харкові після атаки РФ 7 червня. Фото: ДСНС/Telegram

Атака РФ на Харків 7 червня — кількість загиблих зростає

Нагадаємо, 7 червня російські війська завдали масованого удару по цивільному об'єкту в Харкові. Унаслідок атаки зруйновано кілька виробничих будівель, сталися обвали конструкцій, виникли масштабні пожежі. Надзвичайникам вдалося врятувати двох людей.

У четвер, 12 червня, голова Харківської ОВА повідомив, що рятувальники вилучили тіло вже п'ятої людини з-під завалів цивільного підприємства в Київському районі Харкова.

Наразі пошуково-рятувальні роботи тривають. Є ймовірність, що під завалами залишаються ще люди.

"Щойно рятувальники вилучили тіло вже п'ятої людини з-під завалів цивільного підприємства в Київському районі Харкова. Пошуково-рятувальні заходи продовжуються", — повідомив Синєгубов.

Атака РФ на Харків
Скриншот повідомлення очільника ОВА/Telegram

Раніше ми інформували, що у Харкові з-під завалів вилучили ще одне тіло людини після атаки 7 червня.

Також ми писали, що 7 червня російські загарбники здійснили масований обстріл Харкова. У Київському районі зафіксовано удар по території підприємства.

Харків обстріли війна в Україні атака загиблі
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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