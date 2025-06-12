Обстрел Харькова 7 июня - возросло количество погибших

Атака РФ на Харьков — количество погибших возросло
В субботу, 7 июня, российские войска нанесли массированный удар по гражданскому объекту в Харькове. В результате вражеского обстрела количество погибших продолжает расти, уже известно по меньшей мере о пяти людях.
Об этом информирует глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.
Атака РФ на Харьков 7 июня — количество погибших растет
Напомним, 7 июня российские войска нанесли массированный удар по гражданскому объекту в Харькове. В результате атаки разрушено несколько производственных зданий, произошли обвалы конструкций, возникли масштабные пожары. Чрезвычайникам удалось спасти двух человек.
В четверг, 12 июня, глава Харьковской ОВА сообщил, что спасатели изъяли тело уже пятого человека из-под завалов гражданского предприятия в Киевском районе Харькова.
Сейчас поисково-спасательные работы продолжаются, есть вероятность, что под завалами остаются еще люди.
"Только что спасатели изъяли тело уже пятого человека из-под завалов гражданского предприятия в Киевском районе Харькова. Поисково-спасательные мероприятия продолжаются", — сообщил Синегубов.
Ранее мы информировали, что в Харькове из-под завалов изъяли еще одно тело человека после атаки 7 июня.
Также мы писали, что 7 июня российские захватчики совершили массированный обстрел Харькова. В Киевском районе зафиксирован удар по территории предприятия.
Читайте Новини.LIVE!