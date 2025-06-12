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Главная Харьков Атака РФ на Харьков — количество погибших возросло

Атака РФ на Харьков — количество погибших возросло

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Дата публикации 12 июня 2025 11:06
Обстрел Харькова 7 июня - возросло количество погибших
Поисково-спасательные работы в Харькове после атаки РФ 7 июня. Фото: ГСЧС/Telegram
Ключові моменти Атака РФ на Харьков 7 июня — количество погибших растет

В субботу, 7 июня, российские войска нанесли массированный удар по гражданскому объекту в Харькове. В результате вражеского обстрела количество погибших продолжает расти, уже известно по меньшей мере о пяти людях.

Об этом информирует глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

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Атака РФ на Харків
Поисково-спасательные работы в Харькове после атаки РФ 7 июня. Фото: ГСЧС/Telegram

Атака РФ на Харьков 7 июня — количество погибших растет

Напомним, 7 июня российские войска нанесли массированный удар по гражданскому объекту в Харькове. В результате атаки разрушено несколько производственных зданий, произошли обвалы конструкций, возникли масштабные пожары. Чрезвычайникам удалось спасти двух человек.

В четверг, 12 июня, глава Харьковской ОВА сообщил, что спасатели изъяли тело уже пятого человека из-под завалов гражданского предприятия в Киевском районе Харькова.

Сейчас поисково-спасательные работы продолжаются, есть вероятность, что под завалами остаются еще люди.

"Только что спасатели изъяли тело уже пятого человека из-под завалов гражданского предприятия в Киевском районе Харькова. Поисково-спасательные мероприятия продолжаются", — сообщил Синегубов.

Атака РФ на Харків
Скриншот сообщения главы ОВА/Telegram

Ранее мы информировали, что в Харькове из-под завалов изъяли еще одно тело человека после атаки 7 июня.

Также мы писали, что 7 июня российские захватчики совершили массированный обстрел Харькова. В Киевском районе зафиксирован удар по территории предприятия.

Харьков обстрелы война в Украине атака погибшие
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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