Обстрел Харькова 7 июня - возросло количество погибших

Поисково-спасательные работы в Харькове после атаки РФ 7 июня. Фото: ГСЧС/Telegram

В субботу, 7 июня, российские войска нанесли массированный удар по гражданскому объекту в Харькове. В результате вражеского обстрела количество погибших продолжает расти, уже известно по меньшей мере о пяти людях.

Об этом информирует глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Поисково-спасательные работы в Харькове после атаки РФ 7 июня. Фото: ГСЧС/Telegram

Атака РФ на Харьков 7 июня — количество погибших растет

Напомним, 7 июня российские войска нанесли массированный удар по гражданскому объекту в Харькове. В результате атаки разрушено несколько производственных зданий, произошли обвалы конструкций, возникли масштабные пожары. Чрезвычайникам удалось спасти двух человек.

В четверг, 12 июня, глава Харьковской ОВА сообщил, что спасатели изъяли тело уже пятого человека из-под завалов гражданского предприятия в Киевском районе Харькова.

Сейчас поисково-спасательные работы продолжаются, есть вероятность, что под завалами остаются еще люди.

"Только что спасатели изъяли тело уже пятого человека из-под завалов гражданского предприятия в Киевском районе Харькова. Поисково-спасательные мероприятия продолжаются", — сообщил Синегубов.

Скриншот сообщения главы ОВА/Telegram

Ранее мы информировали, что в Харькове из-под завалов изъяли еще одно тело человека после атаки 7 июня.

Также мы писали, что 7 июня российские захватчики совершили массированный обстрел Харькова. В Киевском районе зафиксирован удар по территории предприятия.