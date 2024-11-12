Россия вечером 11 ноября ударила по Харькову ракетой С-300.

Атака РФ на Харьков — в ОВА назвали оружие, использованную врагом
Российские войска в понедельник, 11 ноября, в очередной раз атаковали Харьков. По уточненной информации, для этого враг применил ракету С-300 (С-400).
Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов в Telegram.
Обстрел Харькова 11 ноября
"По уточненным данным правоохранителей, враг в 22:00 ударил по Харькову ракетой С-300 (С-400)", — говорится в сообщении.
По словам Синегубова, в городе повреждено несколько жилых домов. Известно о трех пострадавших: мужчинах 22 и 38 лет и женщине 34 лет.
"У всех острая реакция на стресс, медицинская помощь оказана на месте", — уточнил он.
Напомним, вчера вечером в Харькове были слышны взрывы. Россия атаковала город ракетами.
Кроме того, одна из поврежденных многоэтажек в Харькове до сих пор восстанавливается после попадания 8 ноября.
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