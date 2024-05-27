Обстрел "Эпицентра" в Харькове — городские власти сообщили детали о состоянии жертв

Работник ГСЧС на месте российского удара по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове. Фото: УНИАН

После вероломного российского ракетного удара по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове госпитализирован 21 человек. Среди пострадавших есть ребенок.

Об этом сообщил глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов в понедельник, 27 мая.

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По словам главы ХОГА, в результате обстрела госпитализирован 21 человек с разными степенями тяжести полученных травм, в том числе — 13-летний ребенок. Его состояние оценивается средней тяжестью с положительным течением.

"В целом сейчас в больницах находится 21 человек. Среди них один ребенок 13 лет — состояние средней тяжести с положительной динамикой", — говорит Синегубов, и добавил, что еще два человека находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Скриншот сообщения Синегубова

Удар по "Эпицентру" в Харькове — что известно

Дым после попадания в гипермаркет "Эпицентр" в Харькове. Источник: Харьковская ОВА

Напомним, Россия в субботу, 25 мая, ударила по Харькову, разрушив строительный гипермаркет "Эпицентр" . В момент удара в здании могли находиться 200 гражданских .

Вид гипермаркета "Эпицентр" после обстрела. Источник: Харьковская ОГА

На инцидент отреагировал президент Европейского совета Шарль Мишель, назвав это ужасающим преступлением. В то же время президент Украины Владимир Зеленский назвал российский удар безумием.