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У Харкові триває ліквідація наслідків учорашніх ракетних ударів РФ, — Синєгубов

26 травня 2024 18:06
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У Харкові триває ліквідація наслідків учорашніх ракетних ударів РФ, — Синєгубов
Квіти на місці влучання російської ракети біля гіпермаркету. Фото: Харківська ОВА
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Харкові на місці російських влучань продовжують працювати рятувальники, правоохоронці, прокурори та медики. Усі екстрені служби вже другу добу намагаються деблокувати та виявити тіла загиблих внаслідок дій ворга. 

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у неділю, 26 травня. 

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Рятувальники працюють на місці російських влучань

Наразі вдалося ідентифікувати вже 10 осіб, вісім з яких — з використанням ДНК-тестів.  Серед загиблих є 12-річна дівчинка та її мати. 

"Вісім людей — вважаються зниклими безвісти", — зазначив Синєгубов.

Співробітники ДСНС розібрали близько 30% завалів. При цьому вони припиняють усі роботи під час сигналів повітряної тривоги.

"Адже окупант не вперше застосовує тактику подвійних ударів", — пояснив очільник ОВА. 

Станом на цей час ліквідація наслідків ворожих ударів, які росіяни завдали 25 травня, триває.

харків
Місце влучання біля "Епіцентру". Фото: Харківська ОВА
Харків
Працівник ДСНС відпочиває на місці влучання. Фото: Харківська ОВА
Харків
Працівник ДСНС біля уламків будівлі. Фото: Харківська ОВА
Харків
Рятувальник працює на місці влучання. Фото: Харківська ОВА
Харків
Пошкоджені вибухом камери схову в гіпермаркеті. Фото: Харківська ОВА

Раніше ми повідомляли, що під час удару по Харкову 25 травня окупанти влучили у приміщення гіпермаркету "Епіцентр". Наразі повідомляють про 15 жертв.

Нагадуємо, що президент Європейської ради Шарль Мішель відреагував на ворожий обстріл у Харкові та влучення у будівельний гіпермаркет "Епіцентр". Він назвав це жахливим злочином.

війна
Харків
ДСНС
Україна
обстріли
Олег Синєгубов

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