Жителей Харьковщины призывают не ездить на базы отдыха

Последствия атаки. Фото: Facebook/Болвинов

Российские захватчики за последние недели неоднократно обстреливали туристические базы отдыха в Харьковской области. Поэтому начальник Следственного управления полиции региона Сергей Болвинов призвал харьковчан не ездить на базы отдыха.

Об этом Болвинов написал в Facebook в понедельник, 3 июня.

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Так, российские террористы второй раз за последние дни нанесли ракетный удар по местам отдыха на побережье — на этот раз пострадала турбаза "Занки" в Чугуевском районе. Вблизи поселка Дачное оккупанты ударили комплексом С-300.

Последствия атаки. Фото: Facebook/Болвинов

Болвинов рассказал о 45-летнем Алексее, который приехал в регион из Донеччини, спасаясь от российских обстрелов. Однако сегодня ночью мужчина погиб во время ракетной атаки по базе отдыха. Там также находились владельцы, которые приняли у себя переселенца — мужчина и женщина в больнице, у них сотрясение мозга.

В результате атаки повреждены дома на территории зоны отдыха и один гражданский автомобиль. Он подчеркнул, что поблизости не было ни одного военного объекта или военных.

Последствия атаки. Фото: Facebook/Болвинов

"В эти дни призываю всех быть максимально осторожными, желательно отложить выезды в водохранилища — даже до условно "тихих" мест отдыха. Враг действует жестоко, целенаправленно обстреливает и убивает мирных украинцев", — подчеркнул правоохранитель.

Скриншот поста Болвинова

Напомним, 19 мая враг обстрелял базу отдыха в селе Черкасская Лозовая Харьковской области. В результате атаки врага есть погибшие и много раненых.

Также мы писали, что в результате российской атаки на Харьковщине произошло попадание на территорию комплекса отдыха, там погиб мужчина.